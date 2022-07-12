巴基斯坦日前發生一起意外事故，幾名男子將牛隻拖去屠宰，沒想到過程中，屠夫因為一時沒能控制牛隻，反而被牛隻一路拖行，眾人想攔也攔不住，最終屠夫沒有宰到牛，還被拖殺致死。

綜合外媒報導，信德省（Sindh）首府喀拉蚩（Karachi）幾名男子，於本月10日將一隻牛帶去屠宰場，打算請屠夫進行屠宰，作為祭祀使用，沒想到牛隻在被綁繩時極力反抗，過程中一名屠夫反而被繩子纏繞絆倒。

牛隻眼見屠夫失手，立即趁隙掙脫，死命奔逃，被繩索纏住的屠夫就這樣被牠一路高速拖行、摩擦路面，一旁路人見狀狂追卻怎樣都追不上，直到牛隻跑累了之後才停在路邊空地休息，但屠夫已經氣絕身亡。

消息一出引發軒然大波，當地警方表示確實有接獲這起事件的通報，事後已將死者遺體歸還家屬安葬。對此，網友們紛紛留言直呼「牛的反撲」、「牛也想要活命」、「被宰之前也要拖一個陪葬」。