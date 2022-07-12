古代封建社會，男人三妻四妾是稀鬆平常的事，不過妾室多半出身低微，因此在男方家中地位只比奴僕高一些，經常被男主人視為發洩的玩物，或是生孩子的工具。不過小妾即便地位卑賤，但卻擁有一項「特權」，就連正宮也羨慕不已，尤其是攸關生命時最派得上用場。

根據《網易》報導，正所謂「不孝有三，無後為大」，古人將傳宗接代看得極重，若是正宮不孕，就會廣納妾室，生下後代子孫；只不過並非誰都能納妾，一般官員最多只能納入3名小妾，位階更高則可以納更多，尤其是皇帝更是坐擁後宮佳麗三千，只不過人數一多，其中的鬥爭也越多。

此外，身為妾室，就算成功生下孩子，也無法自行扶養，孩子必須叫正宮母親，自己只能以「阿姨」自居。雖說小妾地位卑賤，但是卻享有一項特權，就連正宮也羨慕至極。

眾所皆知，古代刑罰有「連坐法」，官員一旦犯了重罪，不僅個人小命不保，還有可能被株連九族，但因為九族牽扯的人數太多，所以皇帝很少下達這樣的指令，然而滅三族卻是常有的事。

至於小妾雖然身為男方家的一員，但因為不是明媒正娶、上不了檯面，反而使她們可以死裡逃生，畢竟妾室不在三族之中，因此在面臨滅三族的禍事時，得以保全一命。正所謂塞翁失馬焉知非福，這是妾室的可悲之處，卻也是唯一值得慶幸的地方。