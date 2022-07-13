我常常看到人們在拜拜時，拿起香就一直拚命說話，這樣做，神明就可以聽到我們的心聲了嗎？

孔老夫子講過這樣一句話：「祭如在，祭神如神在。」又說：「吾不與祭，如不祭。」簡單來說，不論是拜鬼（祖先）還是祭神，祭祀當下都必須「如在」。祭鬼時要一心想像祖先鮮活地在我們心中；祭祀神明的時候，也要一心一意想像祭祀膜拜的神明模樣，彷彿祂真的站在我們前面。有這樣的虔誠心，便能感受到神鬼如實地與我們同在，這便是祭祀的要點與其精神︱孔老夫子說的「如在」二字非常重要，也點出祭祀的核心精神：一心一意地觀想它，鬼神也就與我們同在，因你的意念便能與鬼神連結。

我曾向豐原慈濟宮後殿觀世音菩薩請示過：「祢如何傾聽堂下無數上香人的祈禱與心聲？」觀世音菩薩告訴我：「你用人的角度看我們，並無法思透靈界的奧妙。人們是用意識與我們溝通，透過意念的溝通，可以在同一時間內與無數人心連心，那是超過文字與語言所能理解之事。」

我們在拜拜時不斷喃喃自語，祂們反而不一定聽得比較清楚，當然更不是喊愈大聲祂們愈能聽到，神明要聆聽人們的心聲，是透過「心的意念」而不是「從耳朵聽到聲音」。你可以這樣做：

①在心中默念，不出聲，內心愈專注，祂們愈能清楚知道我們想稟告之事。

② 在心中觀想圖像，例如向神明稟告住家地址時，默念之餘再配合觀想家中的外觀，祂們將能更快速地查到資料。如果拜拜祈求內容有人的因素，例如希望與合夥人合作成功，除了稟告合夥人資料（出生年月日）外，觀想合夥人樣貌也有助於神明快速知道你口中所講的人是哪一位。

(本文摘自《靈視拜拜•我從求神背後找到自我實現的力量》/柿子文化)

【內容簡介】

◆拿香跟財神爺哭窮有用嗎？

◆不小心拜到陰廟就會被鬼附身？ ◆宮壇神明的力量比家神還要大？ ◆拜哪尊神能超渡往生者到更好的投生世界？ ◆拜拜是人與靈互助互利的因果關係？

你是否有感覺到，拜拜心誠不一定靈，到底啟動拜拜力量的那把關鍵鑰匙在哪裡呢？

「人無法依香、依金紙、依祖先牌位而安住。」神明的存在真實而不虛，但祂們無法扭轉因果與業力，唯一改變得了的，還是我們的心與當下的力量。繼《透視靈驗‧我從拜拜背後發現改變命運的祕密》，靈修作家宇色進一步以《靈視拜拜•我從求神背後找到自我實現的力量》與大家分享──想要拜出心想事成、拜出意義，你只能「依心而安住、依功德而安住」。

別一味跟神明抱怨，

請用肯定句說出你的願望……

鼓勵、讚美、抱怨和批評，都是一種心念的力量，神明的世界以心念溝通，你向祂們投射何種心念，最終都會回到我們身上，如果你一直跟神明發牢騷，就等於不斷暗示自己將永遠陷在抱怨之事的輪迴當中！舉例來說，別拿起香就跟財神爺哭窮，你應該明確說出祈求財神爺增加財運的方法，例如工作更順利、投資能賺錢、找到副業增加收入……等等。

是你的心和所造之業決定死後的去處，

再厲害的僧侶、通靈人、大法師也無法改變！

神明是在宇宙法則下辦事，再神通廣大的正神也無法扭轉因果，更不用說神職人員或靈媒了。其實，地獄、天堂並不在其他地方，而在我們的心中──當一個人往生前的心念純淨、身口意良善，死後所處的世界也將與此相應。我們能給往生者最大的禮物，除了福報、功德，最重要的還有在世者「快樂」的心，忌日拜拜時，可告知家中的一切，但不要抱怨，也不要訴說太多不捨和思念，以免讓往生者不安……

別只顧拜拜，

學習神明的精神更重要。

拜拜不一定能常保生活順遂，但若能學習所膜拜神明的精神，並將之融入生活當中，就等於是在打下「善」的基礎，如此一來，即使惡業現前時，神明無法違反自然法則幫助我們躲過，但你增加的善業和善念將能帶來善因緣……

靜下心感受神明的力量，

拜拜完就急著離開，難以跟神明願力接上線！

不管是東方還是西方的神祇，每一尊正信的神明都是一種願力的表現，想要透過拜拜連結神明的願力，膜拜插完香後千萬不要急著走人，請站在神明面前，把心靜下來，感受祂們的力量──心無雜念的寧靜，是連結神明願力最大的來源。

【作者簡介】

宇色Osel 靈元院創辦人

生死教育與諮商研究所碩士 在先天啟靈之下走入靈乩修練之路。在無極瑤池金母與眾靈山派神祇親自教導下，逐步地了知前世與今世種種因緣，以自身的實修揭露了靈界與生命的奧妙。一生精進於靈山派修持，以母娘的靈修心法與古印度瑜伽士的精神，勇敢走出生活舒適圈，用自己的雙眼與腳認識宗教、文明與不同的國家，重新定義靈修意義與聚焦生命。