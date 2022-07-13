每次在拜拜前，總是有許多想法與念頭想對神明說，拿起香後就不知該如何開口了，是否有什麼方式可以先幫助我們釐清想請求神明的事情？

◎求神前請先自問你是否有「口是心非」的情況

有時候，我們拜拜所求的事情沒能實現，原因常出在對於所求之事「口是心非」或不肯定的情況。請不要跟神明講與心中想法有牴觸之事，當心與願望相違背，神的力量便很難在我們身上彰顯。

我曾遇過想詢問現階段應該如何幫丈夫衝刺共同創立的兩人公司的例子，以他們公司的營運狀況，短期內沒有多餘的資金請一位負責行政會計的同仁。此外，她的身體狀況不好，結婚多年，如今都快四十歲了，一直未能如願受孕，也想瞭解近幾年是否有因緣受孕生小孩。

我於是問了她一個問題：「妳的身體情況非常差，醫生也表示受孕機會不大，就算受孕，也將經歷一段艱辛的懷孕期，若要順利生產，妳必須安胎、好好休養。我想問的是，蠟燭難以兩頭燒，懷孕或幫助丈夫二選一，妳要選擇哪一樣？」

我的問題很務實，這應該是問神前應該先思考的問題，但她卻被我問倒了，整個人愣了許久，答不出話來。

我告訴她：「神明不是萬能的，正神也不可能指使一個人該如何去完成人生夢想，妳在問神前應該仔細好好想一想，自己到底想要選擇什麼？」

為了讓她有臺階下，我還是替她問了神明，祂們的答覆簡明扼要：「公司的經營至少可以維持十年的穩定成長，不論是否有她的協助，公司依舊會按照既定的運勢走下去。」最後，神明又補充說明了一段話：「她的心已經亂了，不論選擇哪邊，都只是造成她的困擾罷了，先讓她沉澱一陣後，再來討論這個問題吧！」

一般人聽到神明的回答，應該就會放心養好身體準備受孕，但她依然陷入兩難的窘況，可見靜心並不會在問神後發生，平時就該修心。

她的故事不也是我們常會遇到的問題嗎？我們以為神明會幫忙解決眼前的煩惱，然後就沒事了，殊不知人生的問題本就是一層又一層──問神前，別忘了要先搞清楚自己的想法。

當你在拜拜前，發現所求之事與內心真的願望相違背時，又該怎麼辦呢？《祕密天天練》中有一段可以參考的做法：「如果你的某個行動好像跟你想要的事物互相牴觸，請在採取那個行動時運用想像力。你可以每天利用你的行動協助你想要的一切，舉例來說，在開你的舊車時，你可以想像你其實是在開你想要的新車；伸手拿皮夾時，你可以想像它裡面裝了滿滿的紙鈔。你可以把任何行動轉變成一個與你想要的事物一致的扮家家酒遊戲。記住，吸引力法則並不知道那件事是真實的，還是想像的。」

◎不要丟申論題給神明

我在為人占卜或問事時，最常遇到的問題是──「我該怎麼做才會賺大錢？」「我已經做過很多行業，還是一事無成，做什麼工作才符合我的天命？」「我要讀什麼科系，以後才會有前途、有發展？」遇到這樣的問題，我大多會先與對方做細部溝通，瞭解對方的興趣、志向以及專長，再以所得的資訊進行占卜或問事。

很多人都以為神明應該知道每個人的未來發展和天命職責，只要把問題丟出去，祂們便會指引一條明路，但這其實是不對的。

記得退伍前，我曾到宮壇問神明未來要從事哪方面的工作，神明的指示是五行屬土的工作，尤以房屋仲介最好。但不論祂如何說服我這個工作好，我心中仍有一個疙瘩：「我不喜歡做業務。」想當然爾，我從來沒做過這一行。現在回想起來，以當時市場來看，當房仲應該有機會賺大錢，但畢竟志不在此，就算硬著頭皮做了，也不會開心。

在拜神、問神祈求祂們幫忙時，真正的神明只能順應當事者的興趣、專長和志向給予建議，未來一切的造化仍掌握在人們的手上。反過來說，當人們心中毫無頭緒、定向時，神明也是會面臨「巧婦難為無米之炊」的窘態。有不少人在年輕時遵照不同神明的指示換了好幾種工作，繞了一大圈後仍一事無成，細問之下才知道，這些工作都不是他們的專長與興趣──只一味相信神明的話而去從事，想當然爾結局是如何。

問神最好的方法應該是先自問──「我喜歡這份工作嗎？」「我想要賺大錢，這幾個投資的機會哪個好？」「我很清楚自己有興趣的科系，希望神明能幫我順利考上。」把問題一件件釐清後，再去拜拜求神幫我們，這樣才會比較順利。

拜神，是希望在神明的加持下，讓事情更順利，而不是向神明祈求空洞不著邊際的事，像是「賺大錢」、「早生貴子」、「順利考上一所理想的大學」、「這次與人合作能夠成功」……，這些問題看似明確，其實是一個個大難題，神明並不是我們肚子裡的蛔蟲，怎麼知道我們祈求的事情是什麼？最好的拜神觀念是，心中要有明確的方向，再請神明助我們一臂之力，在此提供該如何向神明稟告事情的方法。例如：

＊把「希望賺大錢」改成「我今年開了一個店（餐廳、公司）投資，希望座上神明給予幫忙。」

＊把「早生貴子」改成「多年來一直努力，卻始終未受孕，這次我們又很努力做了○○○的努力（吃中藥、試管嬰兒等），希望在○○○年有機會受孕成功。」

＊把「順利考上一所理想的大學」改成「我有努力準備，希望在今年○○考試的時候，考上○○○大學。」

＊把「希望這次與人合作能成功」改成「我的合夥人名字是○○○，出生資料是○○年○○月○○日，請神明幫忙，讓我這次與這位合夥人的合作順利成功。」

(本文摘自《靈視拜拜•我從求神背後找到自我實現的力量》/柿子文化)

【內容簡介】

◆拿香跟財神爺哭窮有用嗎？

◆不小心拜到陰廟就會被鬼附身？ ◆宮壇神明的力量比家神還要大？ ◆拜哪尊神能超渡往生者到更好的投生世界？ ◆拜拜是人與靈互助互利的因果關係？

你是否有感覺到，拜拜心誠不一定靈，到底啟動拜拜力量的那把關鍵鑰匙在哪裡呢？

「人無法依香、依金紙、依祖先牌位而安住。」神明的存在真實而不虛，但祂們無法扭轉因果與業力，唯一改變得了的，還是我們的心與當下的力量。繼《透視靈驗‧我從拜拜背後發現改變命運的祕密》，靈修作家宇色進一步以《靈視拜拜•我從求神背後找到自我實現的力量》與大家分享──想要拜出心想事成、拜出意義，你只能「依心而安住、依功德而安住」。

別一味跟神明抱怨，

請用肯定句說出你的願望……

鼓勵、讚美、抱怨和批評，都是一種心念的力量，神明的世界以心念溝通，你向祂們投射何種心念，最終都會回到我們身上，如果你一直跟神明發牢騷，就等於不斷暗示自己將永遠陷在抱怨之事的輪迴當中！舉例來說，別拿起香就跟財神爺哭窮，你應該明確說出祈求財神爺增加財運的方法，例如工作更順利、投資能賺錢、找到副業增加收入……等等。

是你的心和所造之業決定死後的去處，

再厲害的僧侶、通靈人、大法師也無法改變！

神明是在宇宙法則下辦事，再神通廣大的正神也無法扭轉因果，更不用說神職人員或靈媒了。其實，地獄、天堂並不在其他地方，而在我們的心中──當一個人往生前的心念純淨、身口意良善，死後所處的世界也將與此相應。我們能給往生者最大的禮物，除了福報、功德，最重要的還有在世者「快樂」的心，忌日拜拜時，可告知家中的一切，但不要抱怨，也不要訴說太多不捨和思念，以免讓往生者不安……

別只顧拜拜，

學習神明的精神更重要。

拜拜不一定能常保生活順遂，但若能學習所膜拜神明的精神，並將之融入生活當中，就等於是在打下「善」的基礎，如此一來，即使惡業現前時，神明無法違反自然法則幫助我們躲過，但你增加的善業和善念將能帶來善因緣……

靜下心感受神明的力量，

拜拜完就急著離開，難以跟神明願力接上線！

不管是東方還是西方的神祇，每一尊正信的神明都是一種願力的表現，想要透過拜拜連結神明的願力，膜拜插完香後千萬不要急著走人，請站在神明面前，把心靜下來，感受祂們的力量──心無雜念的寧靜，是連結神明願力最大的來源。

【作者簡介】

宇色Osel 靈元院創辦人

生死教育與諮商研究所碩士 在先天啟靈之下走入靈乩修練之路。在無極瑤池金母與眾靈山派神祇親自教導下，逐步地了知前世與今世種種因緣，以自身的實修揭露了靈界與生命的奧妙。一生精進於靈山派修持，以母娘的靈修心法與古印度瑜伽士的精神，勇敢走出生活舒適圈，用自己的雙眼與腳認識宗教、文明與不同的國家，重新定義靈修意義與聚焦生命。