許多問事者告訴我，他們花大筆錢補財庫、燒金紙化解冤親債主、接主神接財氣、大改家中風水……，最終只是補到別人的財運。我並非反對人們在經濟困頓時拜財神，而是想提醒大家，勿執迷相信某位神尊、某種儀式能讓我們大富大貴。

若真的想祈求神明幫忙，功德福報、內心正信力量和起心動念皆不傷害自己與他人，以及神祇本身是否有賜財的願力，都是決定一個人是否能因為拜神而短暫獲得財富的關鍵。如果現在你正處於財運低迷處，我在這裡分享幾個拜財神爺可以增加正面積極能量的方法：

◎明確說出想要提升正財或偏財的內容

很多人拜財神爺時，總是開口說：「請財神爺賜給我大富大貴的人生。」「請讓我有錢！」內容空洞，有說等於沒有說。

你應該這樣說：「我目前是從事○○性質的工作，希望○○財神爺幫助我這個月的業績提升二○％。」你也可以說：「我目前投資的股票有○○○○與○○○○，請財神爺幫忙在○○月底前讓我順利賣出。」這樣的請求方式能讓你在拜拜時釐清自己的投資與開源方向。假使你是一位白領上班族或公務人員，無論如何努力薪水都是固定的，在求財神爺前，請先想清楚是否瞭解或已開始有其他投資管道，不然，花再多時間拜拜，收入也不可能增加。這種求法的第二個好處是，有明確的內容，求財神爺時才能加強這方面的力量。

◎不要在拜拜前一味地抱怨沒錢

這是很多人在拜財神爺時常常犯的嚴重錯誤──拿起香後就一味地向神明抱怨沒有錢、生活如何困頓等等。要知道，鼓勵、讚美、抱怨和批評都是一種心念力量，而神祇的世界以心念溝通，你向神明投射何種心念，這些心念力量最終都會回到我們身上，當你一直跟神明發牢騷、抱怨沒有錢時，等於不斷暗示自己永遠都在沒錢的輪迴當中，這是一件多麼可怕的事──尤其在拜財神爺求致富的當下。

在神明面前，不要抱怨人生種種不如意，請明確說出想請財神爺增加財運的地方，例如工作升遷、增加第二份兼職工作、投資標地物能增加多少獲利等等。拜拜時，與其把專注力放在不如意的地方，將心力放在想要達成的目標上，才是拜拜靈驗的要領。

◎拜完財神爺千萬不要草率離開

每一尊正信的神祇都是一種願力顯現，不論是佛教、道教、西方神祇皆如此，如欲透過膜拜連結神明願力，請在上香膜拜後，靜靜站在神明前感受那寧靜的力量，就如同日前某山頭財神爺教導我的觀念：「人們在膜拜我的當下，他們的心就放下了一切雜念。」想要富足，必須先有一顆寧靜的心，如此才能從紅塵俗事中啟發致富的方法。心無雜念的寧靜，是連結神佛願力最大的來源，因此，拜完財神爺後不急著匆匆插香走人，請站在祂們前面把心靜下來，感受祂們的力量。

每尊神明都是一種精神、力量的象徵，觀世音菩薩代表慈悲、瑤池金母是圓滿、關聖帝君是忠義精神，想當然爾，財神爺就是富足的力量，拜完財神爺後好好去感受祂的富足願力，有助於洗滌與增強我們身上的金錢匱乏能量。

◎花錢燒金紙、補財庫不如實際以行善功德交換財運

燒香與燒金紙是拜拜的習俗，然而，這幾年的環保風潮也颳到了拜拜儀式，不少廟宇響應減少香的支數，有的甚至取消燒香與燒金紙。其實，一顆虔誠的心遠比香與金紙更重要，站在「拜拜要靈驗」的立場，我反而建議：不如以善行取代燒金紙與過多的香。

我在《透視靈驗‧我從拜拜背後發現改變命運的祕密》中提過正神助人的三個基本條件，神靈助人不只是為了得到更多香火，也希望人們行善於人間，因此，如果你希望拜財神爺能夠靈驗，不如在膜拜時同時許一個還願內容，以自己的「功德」回饋社會，當成與神明交換願力的方式，同時提醒自己行善積德的重要性。例如「希望在年底前投資能賺二○％，之後取盈利的一成捐助貧苦人家，願此功德迴向給神明以報答神明的保佑」或「目前想要轉業從事○○○性質的工作，希望財神爺保佑在○月底前轉職順利，事後會捐贈○○○元給○○○單位，願此功德迴向給神明以報答保佑之恩。」

解脫苦必須得由自身做起，當我們心中不再淪陷於苦當中，也能帶給他人快樂。欲拜財神祈求富足，自然也要懂得把自己擁有的富足回饋給社會，如此一來，就算拜財神爺無法讓你致富，上天也會來幫助我們，這就是自助而得神助的道理。

(本文摘自《靈視拜拜•我從求神背後找到自我實現的力量》/柿子文化)

【內容簡介】

◆拿香跟財神爺哭窮有用嗎？

◆不小心拜到陰廟就會被鬼附身？ ◆宮壇神明的力量比家神還要大？ ◆拜哪尊神能超渡往生者到更好的投生世界？ ◆拜拜是人與靈互助互利的因果關係？

你是否有感覺到，拜拜心誠不一定靈，到底啟動拜拜力量的那把關鍵鑰匙在哪裡呢？

「人無法依香、依金紙、依祖先牌位而安住。」神明的存在真實而不虛，但祂們無法扭轉因果與業力，唯一改變得了的，還是我們的心與當下的力量。繼《透視靈驗‧我從拜拜背後發現改變命運的祕密》，靈修作家宇色進一步以《靈視拜拜•我從求神背後找到自我實現的力量》與大家分享──想要拜出心想事成、拜出意義，你只能「依心而安住、依功德而安住」。

別一味跟神明抱怨，

請用肯定句說出你的願望……

鼓勵、讚美、抱怨和批評，都是一種心念的力量，神明的世界以心念溝通，你向祂們投射何種心念，最終都會回到我們身上，如果你一直跟神明發牢騷，就等於不斷暗示自己將永遠陷在抱怨之事的輪迴當中！舉例來說，別拿起香就跟財神爺哭窮，你應該明確說出祈求財神爺增加財運的方法，例如工作更順利、投資能賺錢、找到副業增加收入……等等。

是你的心和所造之業決定死後的去處，

再厲害的僧侶、通靈人、大法師也無法改變！

神明是在宇宙法則下辦事，再神通廣大的正神也無法扭轉因果，更不用說神職人員或靈媒了。其實，地獄、天堂並不在其他地方，而在我們的心中──當一個人往生前的心念純淨、身口意良善，死後所處的世界也將與此相應。我們能給往生者最大的禮物，除了福報、功德，最重要的還有在世者「快樂」的心，忌日拜拜時，可告知家中的一切，但不要抱怨，也不要訴說太多不捨和思念，以免讓往生者不安……

別只顧拜拜，

學習神明的精神更重要。

拜拜不一定能常保生活順遂，但若能學習所膜拜神明的精神，並將之融入生活當中，就等於是在打下「善」的基礎，如此一來，即使惡業現前時，神明無法違反自然法則幫助我們躲過，但你增加的善業和善念將能帶來善因緣……

靜下心感受神明的力量，

拜拜完就急著離開，難以跟神明願力接上線！

不管是東方還是西方的神祇，每一尊正信的神明都是一種願力的表現，想要透過拜拜連結神明的願力，膜拜插完香後千萬不要急著走人，請站在神明面前，把心靜下來，感受祂們的力量──心無雜念的寧靜，是連結神明願力最大的來源。

【作者簡介】

宇色Osel 靈元院創辦人

生死教育與諮商研究所碩士 在先天啟靈之下走入靈乩修練之路。在無極瑤池金母與眾靈山派神祇親自教導下，逐步地了知前世與今世種種因緣，以自身的實修揭露了靈界與生命的奧妙。一生精進於靈山派修持，以母娘的靈修心法與古印度瑜伽士的精神，勇敢走出生活舒適圈，用自己的雙眼與腳認識宗教、文明與不同的國家，重新定義靈修意義與聚焦生命。