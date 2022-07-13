台灣一名網友近日發現，家中玄關飛進一隻幼鳥，全身呈現褐色，眼睛非常大，外型乍看之下像一顆石頭，由於不知道如何處理，因此PO網求助，不少人則表示，這是夜鷹的寶寶，每天晚上都可以聽到牠們的叫聲。

一名網友在家中玄關發現一隻幼鳥，看似還不太會飛，又不知道牠的鳥巢在哪，擔心若是將牠隨意放回野外，恐會被附近的貓狗欺負，因此先將幼鳥放進紙箱內，給予飼料跟水份補充體力，由於不知道鳥的品種，也不清楚該如何處理，因此PO照在PTT詢問，引發討論。

不少網友幫忙解惑，指這隻幼鳥其實是「夜鷹」，「這種鳥的幼鳥本來就會到處跑，很多時候看到的幼鳥其實都好端端的，根本不用救」、「夜鷹幼鳥白天都在地上裝石頭，找個安全的地方放著就好了」，還有人提到，牠的叫聲非常宏亮，每晚都能聽到，「夜鷹。昨晚被這隻吵到差點睡不著覺」、「放到晚上看看，你就不會想留著牠了」。

根據《環境資訊中心》資料顯示，夜鷹叫聲為「追伊～追伊～」，棲息地遍布全台，近年來更有都市化現象，而公夜鷹會用鳴叫的方式吸引母夜鷹及宣示領域，母夜鷹同樣也會鳴叫，但聲音較小，3月左右母夜鷹產下第一窩蛋後，公夜鷹鳴叫時間才會縮短，母夜鷹則負責孵蛋，約19天鳥寶寶破殼而出，養育幼鳥的責任就會交給公夜鷹，牠們的鳴叫聲又會變長，此階段目的是與幼鳥互動，母鳥進入4、5月第二波繁殖期。

野生動物急救站也曾提醒，民眾在野外撿到幼鳥時，先確認外觀是否有受傷，若沒有的話，可以嘗試將牠放回附近鳥巢，或移到拾獲地附近的安全高處，若親鳥都未回來餵食或照顧，再聯絡傷救單位，另外，千萬不要隨意餵食幼鳥，若不知道牠們的食性及正確餵食方式，誤食恐會讓牠陷入危險。