老師教書就是為了傳授專業知識給學生，但有時不得不面對學生不願意上課的窘境。印度一名教授因為學生都不來上課，一氣之下竟將33個月的薪水，共238萬印度盧比（約90萬台幣），全部退還給學校，事情曝光後引發各界關注。

根據《LADbible》報導，33歲的庫馬（Lallan Kumar）任職於比哈爾邦的尼蒂什瓦學院（Nitishwar College），是一名印度語教授，過去2年來一直在學校教書，最近卻決定要退還學校共238萬印度盧比，相當於他33個月的薪水，庫馬表示自己之所以這麼做，是因為幾乎沒有學生願意修他的課，讓他根本沒幾個學生能教，「沒有教課，這些薪水又是為什麼而給？」。

儘管「不勞而獲」是許多人夢寐以求的事情，但庫馬卻感到過意不去，「我的良心不允許我不教書就拿薪水，即使在疫情期間要遠端上課，也只有少數學生修印度語相關課程」，之前他曾申請轉校，或希望能教授研究生的課程，都被校方駁回，庫馬認為自己若一直留在目前的學程，「學生永遠也不會來」；他更表示，如果5年不教書也能拿到薪水，對他來說是「學術死亡」。

庫馬透露，如果學校再不答應他的轉校申請，他就不只是退還薪水，還會靜坐抗議。然而針對該起事件，校方駁斥庫馬的說法，稱沒有學生因為遠端上課的關係，而被打亂了課程，校方也沒有收下庫馬退回的薪水，將再進一步了解詳細情況。