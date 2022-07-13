大陸遊客日前到杭州野生動物世界遊玩，發現園區內的獅子被高溫熱到受不了，趴在陰涼處瞇著雙眼，不斷伸出舌頭散熱，乍看之下宛如一隻狗，與過去兇猛模樣形成對比，這段影片被分享至微博，引發討論，園方對此回應，目前已在柵欄內放置冰塊，有助獅子降溫，每天也會定時換水，幫獅子營造舒適環境。

根據《網易新聞》報導，杭州近日白天氣溫直逼40度，不只人類受不了，就連動物也熱到吃不消，杭州野生動物世界一隻獅子看似已被熱暈，躲在柵欄內的陰涼處，張開大嘴巴、伸出舌頭不停散熱，看起來像是一隻大型犬，瞬間霸氣盡失，遊客將這一幕分享至微博，並寫下「來自非洲的獅在杭州熱成了『狗』」。

網友紛紛表示，「這麼熱也不幫獅子剪剪毛髮」、「獅子：我要回非洲避暑」、「獅子能不熱嗎？你們看看牠脖子上的圍巾，這麼厚」，還有人透露，其實非洲並沒有想像中的熱，「幾年前在埃及待過14天，那邊的體感溫度真的沒最近這麼熱，而且非洲晚上很涼快」、「外派到非洲的同事說，他們那裡才25度」。

杭州野生動物世界工作人員表示，影片中的獅子品種為白獅，屬於非洲獅的特殊變異色型，獅子的散熱方式確實和狗相似，同樣都是伸出舌頭，因為全身佈滿毛髮的哺乳動物並沒有汗腺，熱的時候會呼出熱氣，透過蒸發舌頭上的汗液降溫，目前已在柵欄內放置冰塊，也會定時換水，營造最舒適的環境，幫獅子降溫，他們已有20幾年的飼養經驗，一定會善待動物。