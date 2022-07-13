大陸一名女子上廁所時，看見馬桶裡有黑影，以為是家人忘了沖馬桶，於是按下沖水按鈕，未料「大便」越沖越多，她定睛一看才驚覺馬桶裡竟藏了一條蛇，還不斷對著她吐信，讓女子嚇得尖叫出聲，連忙叫來老公，並打電話報警求助。

根據《極目新聞》報導，江蘇泰州一名女子日前上廁所時，瞥見馬桶裡有黑影，原本以為是家人上大號忘記沖水，下意識地按了沖水按鈕，結果馬桶裡的「大便」不但沒有被沖下去，反而變得更多了，女子仔細一看才發現，竟有一條蛇躲在馬桶裡，一人一蛇四目相交時，牠還不斷吐出蛇信，讓女子嚇到尖叫出聲，衝出廁所找丈夫幫忙，當他們再度進入廁所時，蛇已經完全鑽出水管，盤臥在馬桶內，2人見狀急忙報警求助。

消防人員到場後，使用捕蛇器材夾住蛇身，隨後將牠拖出馬桶，裝進麻布袋內帶到野外放生。消防人員受訪時透露，女子家中的蛇是一條無毒王錦蛇，體長超過1公尺，身體則有2根手指粗，由於該住家位於1樓，推測王錦蛇應該是順著下水道鑽進馬桶裡的。

不少網友看到新聞都感到很害怕，對此消防人員提醒，如果在家中發現有蛇出沒，應立即報警，等候消防人員前來處理，切記不要打蛇，防止牠因為受到驚嚇後攻擊或逃竄；如果不慎被蛇咬傷，要馬上沖洗傷口，邊沖邊把傷口裡的血擠出來，並在傷口上方、靠近心臟位置，用帶子紮起來，隨後迅速到醫院注射抗蛇毒血清，途中千萬不要奔跑。