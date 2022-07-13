地上的東西別亂撿，就算是錢也一樣！美國肯塔基州一名女子在臉書爆料，指日前她與家人在田納西州一間麥當勞附近，撿到一張1美元紙鈔，豈料10分鐘內，她突然感覺全身麻痺，甚至是難以呼吸，隨即被送往醫院治療，推測鈔票上可能含有類鴉片止痛劑「吩坦尼」，才會引發她身體不適，此事曝光後引發討論。

根據《WSMV》報導，芮妮（Renee Parsons）先前與老公及孩子開車前往德州，在經過田納西州納希維爾市（Nashville）一間麥當勞時，他們停下車借廁所，芮妮當時抱著3個月大的兒子在等廁所，發現地上有一張1美元紙鈔，沒想太多就撿了起來，並放在自己的口袋裡，隨後將兒子交給丈夫後，就進去上廁所。

芮妮上完廁所回到車上後，當時她的手還未乾，由於丈夫時常叮囑，撿到東西後要洗手，因此她先將鈔票掏出，並放在車門旁的夾層，再使用含酒精的紙巾擦拭，隨後她突然感到不適，肩膀開始麻痺，接著傳遍全身，嚇得趕緊向丈夫求助，之後她嚴重到難以呼吸、說話，芮妮回憶的說，「我的老公一直抓著我，要我保持清醒，我努力讓自己醒著，快到醫院時才昏倒」。

芮妮送到醫院後，經過治療已無大礙，而她與丈夫認為，妻子撿到的美鈔上含有吩坦尼（Fentanyl），此為一種強效的類鴉片止痛劑，作用時間非常短，如果過量使用，嚴重者恐會引發呼吸困難而死亡，近幾年被不肖人士濫用作毒品，但警方在鈔票上並未發現殘留物，因此也未對鈔票進行吩坦尼檢測，醫師在芮妮體內，也未檢測到任何藥物反應。

范德比大學麻醉學助理教授唐那德（Rebecca Donald）表示，根據患者的症狀，進入她體內的物質也可能不是吩坦尼，皮膚需接觸大量吩坦尼，才有可能出現症狀，「若她無意間揉了鼻子、眼睛、舔手指，或讓藥物接觸到鼻內的血管，中毒的可能性還比較大」。芮妮最終在臉書提醒，無論鈔票上含有什麼藥物或毒品，民眾若在地上發現鈔票，最好都不要亂撿。