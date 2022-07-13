泰國近日發生一起死亡車禍，一對男女凌晨3點在大馬路上吵架，下秒就慘遭貨車撞上，2人當場死亡，血跡遍布事發現場，然而貨車司機竟肇事逃逸，有目擊者記下了肇事貨車的車牌號碼並交給警方，2具遺體也被送往驗屍，目前全案仍在調查當中。

(影片來源/YouTube/Thairath Online)

根據《泰國世界日報》報導，這起死亡車禍發生在龍仔厝甲吞本縣，本月9日凌晨3點30分，當地警方接獲消息趕往現場，先是看見一名倒在路中央的男性遺體，全身都是傷口且布滿血跡，在距離男性死者不遠處，還發現了另一具女性遺體，身上的傷勢非常嚴重，從狀況判斷當時撞擊的力道很大；除此之外，路邊還停放著一台摩托車。

據女性死者的同事指出，她的名字叫作坎帕尼，今年30歲，在一家卡拉OK上班，然而沒有任何人認識這名男性死者，只知道他曾到店裡用過餐，待到打烊以後就騎摩托車載著女子離開，但其他同事也不清楚2人之間有何關係。

目擊者憶述事故發生時的狀況，表示當時看見一男一女正在在馬路中央吵架，隨後就被一台載滿重物的貨車狠狠撞上，然而貨車司機竟肇事逃逸，目擊者試圖追上貨車卻失敗，但他已經將貨車的車牌號碼交給警方。目前警方將根據車牌號碼調查肇事車主的身分，並以監視器畫面做為證據，而2具遺體則被送往驗屍。