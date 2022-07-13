沒有比較就沒有傷害！隨著物價上漲，有很多人發現許多商品也跟著「縮水」，業者因為成本考量，為了保持產品價格不變，也只能將份量減少。有網友分享經典零食的「10年對比」，發現零食的長度真的有差，讓許多人感嘆「真的回不去」。

一名日本網友在社群網站《Twitter》上發文，表示自己意外在背包裡面發現某知名品牌的巧克力夾心餅，後來才想起這是大約10年前所購買，想要當作徒步登山時的營養口糧，為身體補充能量，結果這一忘就是10年，巧克力夾心餅就這樣完好如初地放在登山包內。

由於這款知名巧克力夾心餅，至今還在各大通路暢銷，受到大小朋友的喜愛，因此原PO好奇心發作，到便利超商購入了同款零食，想看看巧克力夾心餅的「10年比較」，這一比才驚覺，沒有比較沒有傷害。從原PO分享的照片中可見，新舊兩款巧克力夾心餅在外觀、顏色、LOGO上都沒有太大差異，但長度卻明顯有一段落差，讓原PO忍不住發文和網友分享。

照片曝光後掀起熱議，光是原PO的貼文就有10多萬個人按讚，將近4萬人轉推。網友紛紛留言表示，「QQ物價真的回不去」、「卡路里也減少了！從98kcal變68kcal」、「你知道的太多了」、「尺寸變化太大了」，但也有不少人認為，面對物價的高漲，這也是不得已的做法，直說「我認為他們很用心的製作，我仍會繼續購買支持」。