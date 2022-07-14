若發現毛小孩有異狀時，主人一定都會很緊張，但有時只是白擔心一場。國外一名飼主近日發現，他的貓突然連續3天不進食，擔心毛小孩可能生病了，趕緊帶到獸醫院做檢查，卻發現牠胃裡竟有食物，但他的貓明明已3天沒吃東西，照理來說腹部應該沒有食物，詢問鄰居後才知傻眼真相，讓他直呼「太貪吃了」。

一名網友@Mysticstorms在論壇網站Reddit提到，他的愛貓平時身體很健康，豈料最近卻出現異狀，牠變得沒有食慾，連續3天不吃東西，原PO擔心牠可能生病了，趕緊帶往獸醫院做檢查，醫師剃掉貓腹部的毛後，幫牠進行超音波檢查，卻發現貓咪不僅身體健康，且腹部裡還有一些未消化完的食物，原PO看了非常困惑。

原PO在偶然機會下與鄰居閒聊，才發現愛貓先前不吃飯，是因為牠跑到鄰居家偷吃，鄰居家裡也有養貓，為了方便貓進出，因此在屋內設置寵物門，豈料原PO的貓趁晚上沒人注意時，偷偷跑到鄰居家偷吃，才會導致牠回到家後根本吃不下。此文曝光後，不少網友笑著表示，「所以餓3天的其實是鄰居家的貓吧」、「好聰明的貓，還知道幫主人省錢」。

還有人分享類似經歷，「我的貓體重過重，所以我們就減少食物量，幫助牠瘦身，一次與鄰居聊到這件事時，對方才告訴我『難怪你家的貓常常跑來我家討飯吃』」、「我年輕時也養過一隻狗，每天中午都會放牠出去蹓躂，但回家後牠都很沒食慾，直到一天我外出時，攤販老闆問我為何都不餵狗吃飯，我才知道愛犬天天跑到街上乞食」。