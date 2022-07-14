香港近日發生一起墜樓意外，一名男子在玩手遊時，耳機突然脫落，掉到窗外的鐵皮遮雨棚上，於是爬窗打算把耳機撿回來，沒想到下秒就失足墜樓，整個人倒在街道的血泊中，路人見狀急忙叫救護車，將男子送往醫院，但最終還是因為傷勢過於嚴重，而不治身亡。

根據《星島日報》報導，本月12日凌晨，香港一名26歲男子被發現倒臥在街頭，且頭部重傷、渾身是血，路人緊急打電話叫救護車，並將其送往醫院，但仍因傷勢過重而不治身亡。事後警方在案發現場發現一對AirPods耳機，懷疑男子是為了撿耳機才會意外墜樓。

據了解，這名男性死者已婚，妻兒正在大陸，他和哥哥一起住在一間公寓套房中，警方在房間內發現了AirPods充電盒，和一支還開著手遊介面的手機，推測男子可能是在打遊戲期間，無線耳機突然從耳朵脫落，掉到窗外的鐵皮遮雨棚上，他打算爬窗把耳機撿回，才發生這起死亡意外。

目擊者也表示，當時他看到男子從窗戶爬出，以為對方想不開，於是急忙出言勸阻，男子還回應他自己沒有要輕生，目擊者的家人在屋內也有聽到男子的聲音，未料下秒男子就因為失足墜樓。

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