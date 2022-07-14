大陸一名36歲女子與丈夫結婚6年，卻一直未懷上孩子，最終決定進行人工受孕，豈料醫師檢查時發現，女子的陰道口很窄，難以放入窺陰器，無法進行受孕前的婦科檢查，進一步了解才得知，女子有先天性處女膜肥厚問題，導致她與丈夫行房始終不順利，所以她的處女膜根本還沒破，透過手術才讓夫妻倆重拾性生活。

根據《南方都市報》報導，36歲王姓女子與丈夫結婚6年，卻始終沒有懷孕，近日至廣東省生殖醫院就診，希望透過人工受孕的方式懷孕，苗竹林醫師在進行婦科檢查時，發現王女的陰道口非常窄小，導致窺陰器難以放入陰部進行檢查，因此建議她到婦科微創手術中心諮詢。

婦科主任韓立薇進行檢查後，發現王女經期規律，經血量正常、無經痛與血塊，身體非常健康，也沒有高血壓、糖尿病等病史，詢問病患後得知，王女結婚6年，與丈夫有性生活障礙問題，行房過程中她始終會感到不適，因此過程都很不順利，又難以啟齒，所以並未進一步檢查及治療，如今因為想生小孩，才會考慮做人工受孕。

韓立薇主任進一步檢查發現，王女患先天性處女膜肥厚，正常女性處女膜約厚1至2毫米，推測王女的厚達7至8毫米，同時又有處女膜孔較緊的問題，陰部只能容納約一根手指的寬度，若是進行性行為，一定會產生劇烈疼痛，導致陰道裂傷及出血過多，隨之而來的疼痛感，也會讓王女更害怕進行性行為。

韓立薇主任向王女解釋原因後，建議她做處女膜切開及陰道口的整形手術，術中進行測量，發現王女處女膜厚度達8毫米，而且肥厚又堅韌，導致她的陰道口窄小，最終採用處女膜3、6、9點切開法，術後王女恢復狀況良好，如今已順利出院，日後可以進行正常性行為，而且還能自然受孕，讓夫妻倆非常感動。