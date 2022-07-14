死亡這件事充滿神秘，不少人相當好奇死後的世界，或是當人過世後，身體會出現哪種改變。英國一名在太平間工作的女子透露，屍體並不會像電影一樣，突然從床上坐起來，但偶爾抽動、講話都是再正常不過的事，讓許多網友都感到驚嚇不已。

根據《每日郵報》報導，英國女子艾瑪（Emma Yates）是一名解剖病理學技術員，平時在太平間工作，負責屍體的檢測與鑑定，近日她在TikTok上分享自己的工作日常，幫助大家破解有關於太平間和屍體的傳聞。她在短片中指出，屍體並不會突然自己坐起來，這需要用到很多肌肉的力氣，不過屍體偶爾動一下或突然「說話」卻是很正常的狀況，因為屍體裡有殘留的氣體，有時氣體排出就會造成肌肉抽動。

再者，人死後也不會繼續長指甲和頭髮，之所以看起來變長了，是因為屍體因為脫水而變得瘦小乾癟，但其實它們始終維持生前的長度不變；還有些人認為，人死後不會流血，甚至是認為屍體裡沒有血液，但這都是錯誤的觀念，艾瑪解釋，血液有時候會因為死者的姿勢而累積在某處，導致在「處理時」噴湧而出。

除此之外艾瑪還笑稱，想要在太平間工作，必須符合不膽小、不怕蟲的特質，因為太平間每天的工作日常，就是清潔屍體和其留下的污漬，還必須挑出屍體上的蛆蟲。艾瑪也表示，自己的味蕾因為這份工作而改變，尤其洋蔥和優酪乳的味道聞起來變得非常糟糕。