現代不少人都會養寵物，其中狗和貓是最熱門的選擇，但你知道嗎？其實也有很多古人是「貓奴」，若是想養貓就得像娶親一樣，給原飼主或貓媽媽「聘禮」，把貓迎接回家也要挑選良辰吉時，由此可見古人對於貓咪有多重視。

根據《央視頻》報導，宋代人對貓非常虔誠，想要養貓就得先「聘貓」，就像是要聘娶別人家的女兒一樣，得先奉上聘禮，如果要養的是家貓，就得給原主人送鹽、糖等物品，養野貓的話，則要給貓媽媽送一串小魚或鹽巴，大詩人陸游和黃庭堅都是「貓奴」，曾在作品中提及當初聘貓的過程，「裹鹽迎得小貍奴」、「買魚穿柳聘銜蟬」。

而真正要接貓回家的時候，還得選擇一個良辰吉時，舉辦一場「納貓禮」，清朝人黃漢編著的《貓苑》就記載了收編貓咪的完整儀式，首先將貓裝在桶子裡，外層用布袋蓋上，並從原主人家討一雙筷子，和貓放在一起，連桶帶貓一起扛回家，但路途中如果遇到坑洞，一定要填平後再走；除此之外，新主人還要和貓咪簽訂「貓兒契」，上面寫著「東王公證見南不去」、「西王母證知北不遊」，意味著希望在神明的見證下，貓咪不會亂跑或離家出走。

回到家後，新主人要先帶貓咪拜灶神，讓灶神認識家中新夥伴，接著再挖一個小土坑，把討來的筷子插上去，古代版的「貓砂盆」就完成了。正式養貓之後，幫貓取名也是件重要的事，古人會根據貓身上的顏色、花紋來命名，且都非常文藝優雅，像四足全白的黑貓叫作「踏雪尋梅」，白肚白足的黑貓叫「烏雲蓋雪」，陸游則給愛貓取名為「小於菟」，也就是小老虎的意思。

隨著養貓人群逐漸增加，北宋的汴京城出現了專門的寵物市場，提供賣貓、賣貓窩、訓貓等一條龍式的服務，到了南宋時還出現了類似於現代寵物美容的服務，有些古人還會替公貓做絕育手術，「公貓必閹殺其雄氣，化剛為柔，日見肥善」。