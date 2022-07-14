大陸一名飼主原本養了一隻哈士奇，日後又收養了一隻流浪貓，貓咪來到新環境後，起初非常不適應，對任何人都有警戒心，豈料在哈士奇的陪伴下，牠漸漸敞開心防，一貓一狗跨越種族的情誼，也讓飼主看了非常感動，哈士奇陪伴貓6年後，因年事已高過世，流浪貓開始沒有精神，悲傷到不吃不喝，18天後也跟著離開。

大陸網友「公子訥」在2007年時，養了一隻哈士奇「狗哥」，他也經常在抖音上，分享愛犬的生活點滴，直到狗哥7歲時，飼主收編了一隻流浪貓，並取名為「貓弟」，由於牠長年流浪於街頭，因此警戒心非常強，到了新家後也始終保持防備。

所幸有「狗哥」的陪伴與照料，「貓弟」才慢慢敞開心防，牠們在家時經常玩在一起，直到2018年，11歲的狗哥突然癱瘓，飼主趕緊帶牠做檢查，才發現牠因年紀大，身體開始出現老化，再也無法自由行動，為了讓「狗哥」能夠行走，主人還特地訂做一輛輪椅送給牠，但牠狀況每況愈下，2年後就過世了。

而「狗哥」離世後，「貓弟」似乎非常悲傷，隔天牠開始不吃不喝，不管主人用什麼方式，都無法讓牠進食，就算帶到醫院治療也沒用，在哈士奇「狗哥」離開的第18天，牠也跟著走了，讓主人非常難過，最終將兩隻萌寵合葬在一起，這一段故事也讓不少人看了相當感動，飼主也未刪除抖音帳號，想永遠保存與牠們相處的回憶。