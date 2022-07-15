玉璽的奇幻漂流

做為古代皇權的標誌，玉璽還有一個前身：禹鼎。清朝史學大家趙翼曾說：「三代以上以禹鼎為重，六朝以上以秦璽為重，蓋風尚如此。」

傳說大禹劃分天下為九州之後，令九州州牧貢獻青銅，並將其鑄成九鼎，以一鼎代表一州，九鼎自然代表天下。夏、商、周三朝，禹鼎一直做為傳國重器存放在都城，成為統治者權力的象徵。春秋時期，楚莊王熊旅問禹鼎的大小輕重，意欲取代周朝，當時的王使王孫滿以「周德雖衰，天命未改，鼎之輕重，未可問也」為答覆，最終使熊旅放棄了伐周的野心，由此留下了「楚王問鼎」的典故。

楚王的野心，最終由秦始皇實現了。西元前二二一年，秦王嬴政憑藉「六王畢，四海一」的赫赫武功建立第一個統一的中央集權封建王朝──秦朝，並開始進行一系列大刀闊斧的改革，同時想方設法突出皇權至高無上的地位，其中之一便是將玉璽的使用權壟斷在皇帝手中。

璽，最早就是「印信」之意。秦朝之前百姓均用金、玉製作印信，所以璽算不上稀罕物，直到秦朝之後，唯有天子的印信稱璽，且獨以玉製，從此群臣不再敢擅用。也就是說，玉璽連同這兩個漢字正是在秦始皇手中成了皇權的代表，連群臣都「莫敢用」，更別說普通「黔首」了。秦朝二世而亡，末代君主子嬰正是跪捧著這枚玉璽迎接漢高祖劉邦到來。

如果說以玉璽為皇帝特權的制度設計僅是秦朝的「一廂情願」，獻璽這一儀式被後繼王朝的開國君主所接受，就使得玉璽的繼受正式成為王朝更迭的象徵。

而劉邦接受玉璽的背後，也有著特殊的時代背景與個人因素。西漢的開國君主劉邦出身於亭長，在六國眾多舊貴族面前，顯然需要一個論證自己「天命加身」的證據，而這枚玉璽顯然是最好的道具。劉邦之後，玉璽在歷代漢皇手中傳繼，直到王莽篡漢時，也是以逼迫皇太后交出玉璽為標誌，秦始皇的玉璽成了貨真價實的傳國玉璽。

東漢建立後，玉璽輾轉為漢光武帝劉秀獲得，一直傳至漢靈帝手中。經過秦、西漢、新、玄漢、東漢數朝四百餘年的層層加持，玉璽的象徵性被無限擴大，才推動了袁術得到玉璽便自認為「天命加身」的事件。

不過，玉璽至此已有了一絲奇幻色彩。東漢末年天下大亂，雒陽（東漢都城）一片動盪不安，玉璽在混亂中失蹤。董卓之亂後，孫堅進軍雒陽時，發現一口枯井冒出「五色氣」，於是派人下井查看，由此撈出了玉璽。孫堅撈出玉璽後，遭到袁術的覬覦，他拘禁了孫堅的夫人才將玉璽奪到手。然而，袁術當然沒有想到，這枚玉璽帶來的不是帝王氣，而是喪鐘。

袁術敗亡後，玉璽歸於「挾天子以令諸侯」的曹操，並隨著歷朝更迭一次次流傳於不同的皇室。《北史》中載：「二漢相傳，又歷魏、晉；晉懷帝敗，沒於劉聰；聰敗，沒於石氏；石氏敗，晉穆帝永和中，濮陽太守戴僧施得之，遣督護何融送於建業；歷宋、齊、梁；梁敗，侯景得之；景敗，侍中趙思賢以璽投景南兗州刺史郭元建，送於術，故術以進焉。」隋朝滅亡後，蕭后攜玉璽逃入突厥，直到唐太宗時期玉璽復歸於中原。之後玉璽又經後梁傳至後唐，最終隨著後唐末帝李從珂的自焚而滅失。之後各朝雖然常有玉璽復出的消息，但早已真偽難辨，反倒是玉璽所代表的「天命」，長久流傳於世人心中。

(本文摘自《罪與罰，誰說了算？》/時報出版)

【內容簡介】

聖旨到、免死金牌、尚方寶劍、鳴冤擊鼓、高懸明鏡……

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玉璽、婚書、鳩杖、獬豸、官帽、補服、匭函、節鉞……

古代法律制度中，這些器物代表什麼意義？具有何種規範效力？

嚴肅的法條、冷峻的判決及漫長的法制史似乎都缺乏一種人間煙火的氣息。幸好，千百年歲月積澱中，留下了無數珍貴的法律器物，從它們身上，我們能感受到法律的剛性與威嚴，亦能體會到法律的溫暖與博愛。

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【作者簡介】江隱龍

「寫作型」法律人

《法制日報》、《法治週末》、《檢察日報》法律專欄特約作者

《文匯報》、《解放日報‧上海觀察》文化專欄特約作者

《澎湃新聞‧私家歷史》歷史專欄作者

頭條號「切割地球」點擊量破一億，最高單篇問答點擊量近一千萬，「十萬+」文章、問答百餘篇，被評為「年度文化號」，入選「千人萬元計畫」及「青雲計畫」

「法律型」創作者

先後任案件承辦人、刑事司法人工智慧輔助系統研究者、商事地方性法規立法參與者