大陸新疆一名種植西瓜的農民近日發現，家中田裡出現小偷，西瓜時常被啃食到一半，近日他抓到現行犯，竟是一隻小刺蝟，而刺蝟發現被抓包後趕緊逃竄，期間還一度縮成一團想裝沒事，但頭上的一片綠葉卻讓牠露餡，超萌模樣讓瓜農也笑了出來。

新疆和田地區塔克拉瑪干沙漠一名農民，近日發現家中田裡種植的西瓜，經常被小動物偷吃，但卻一直不清楚是哪種動物偷吃的，一天他早上到田裡工作時，發現居然有一隻刺蝟正在啃食西瓜，趕緊拿出手機拍攝，刺蝟發現被偷拍後，嚇得四處逃竄。

只見小刺蝟原本想裝沒事，不斷在田裡穿梭，眼看自己逃不了後，又決定縮成一團裝傻，但又覺得這並非好方法，隨即又探出頭，賣力地向前衝，模樣非常可愛，不過就算刺蝟想裝路過，但頭上的西瓜葉子卻出賣牠了，看到現行犯頭上還有犯罪證據，讓人看了哭笑不得，影片上傳至微博後引發討論，甚至還登上熱搜榜。

不少網友表示「好可愛哦，讓牠吃一點點嘛！」、「別跑啊，我願意努力賺錢買西瓜養你」、「刺蝟落跑的樣子，好像小朋友在玩捉迷藏，還把頭蒙起來，以為人家就看不到牠了！太萌了」、「新疆的西瓜真的好吃，難怪小刺蝟會來偷瓜」、「牠已經慌到亂跑了，看到人來了，還沒來得及卸下西瓜葉偽裝，心中只有一個念頭，就是快跑...」。