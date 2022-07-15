智利漁民近日捕獲一條16英尺長（約4.8公尺）的「蛇形怪魚」，還出動機具將牠吊起，吸引附近民眾圍觀，現場畫面也被分享至網路，而這一條魚其實是皇帶魚，主要生於深海，多數人認為，皇帶魚受環境變化才會浮出水面，因此認為牠的出現恐是災難預兆。

5公尺皇帶魚現蹤智利。(影片來源/YouTube/VESA Entertainment)

根據《鏡報》報導，智利漁民近日在阿里卡（Arica）附近海域，捕獲一條超巨的「蛇形怪魚」，長達16英尺（約4.8公尺），而牠其實是被俗稱龍宮使者的「皇帶魚」（Oarfish），由於牠的體型非常大，漁民還出動機具將魚吊起來，吸引不少民眾圍觀。

現場畫面曝光後，累積1000萬觀看次數，不少網友害怕的表示，「我要像諾亞那樣開始蓋方舟」、「皇帶魚生活在深海裡，據說當牠們浮出水面時，可能是板塊在運動」，不過也有人認為，皇帶魚的出現不一定是因環境所致，「有時動物離開棲息地，不完全是因災難，也可能是棲地遭破壞或食物不足」。

皇帶魚又叫做龍宮使者、白龍王、龍王魚、鯡魚王、地震魚等，主要生活在約1000公尺深海中，唯有生病、死亡、繁殖或受環境影響才會浮出水面，在民間傳說認為，皇帶魚現蹤時也有可能是海底板塊出現變動，例如2011年311大地震時，日本海岸就曾出現數10條皇帶魚。

在上個月台灣也有出現皇帶魚，而且比智利捕獲的更大一條，台東有一名林姓釣客在太麻里海邊，釣到一條約長6公尺的勒氏皇帶魚，起初他以為是一般的大魚，經過40分鐘的奮戰後，成功將魚拉上岸，才發現自己釣到一條地震魚，經過簡易丈量後，發現牠重達130公斤，當時吸引不少人圍觀拍照。