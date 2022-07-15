大陸南京大學近日發布電子科學與工程學院的擬聘用人員公告，其中一名擬任的特任副研究員出生於2000年，目前僅22歲，由於她的年紀非常輕，因此引發外界關注，進一步了解才知道，這名研究員是個天才，4歲就讀小學，國小時多次跳級，14歲考進南京大學，在8年前就曾引發討論，也讓不少人相當佩服。

綜合陸媒報導，南京大學人力資源處在今年7月1日，發布電子科學與工程學院研究擬聘用人員公告，其中包括一名22歲的女子李悅文，她畢業於南京大學電子科學與技術科系，擁有工學博士學位，擬任為電子科學與工程學院特任副研究員，目前雖已通過公示期，但不代表她已正式入職，還有一些流程要走，不過由於李悅文很年輕，因此受到外界關注，不過早在8年前她就曾引發討論。

李悅文4歲時就上小學，一入學就跳級到二年級，念完五年級後又跳過六年級，直接升為國中生，8歲就從小學畢業，14歲以優異成績考進南京大學，當時李悅文受訪時提到，「我喜歡電子，所以選擇了電子工程專業」，由於她出身於安徽阜陽農村，家境並不富裕，因此高中讀書時就借住在叔叔家。

李悅文表示，叔叔李銳在臨泉縣某間學校擔任教師，受到叔叔的影響，幫助她養成讀書習慣，求學階段遇到暑假時，她就會提前學習下學期的課程，所以一年級和六年級跳級的內容，也都是趁暑假自學而來的，她並不認為自己是神童，主要是靠後天努力學來的。

而李悅文高中時期的班主任陸鼎昌表示，李悅文剛入學時，個子比別人嬌小，之後才知道她年紀比較小，在高一時成績普通，「可能是李悅文之前跳級的原因，她在基礎知識方面有所欠缺」，不過她的學習能力強，之後成績突飛猛進，最終高考成績是全年級前10幾名，考入南京大學，而在與同學相處上，她因為年紀小，同學也喜歡與她打交道。

李悅文的父親李國俊表示，希望民眾可以理性看此事，讓女兒在研究上能繼續努力，外界對於她4歲讀小學提出質疑，叔叔李銳則表示，此事千真萬確，「因為當時教育部門還沒開始對班額進行嚴格限制。我也鼓勵她利用暑假提前學習相關課程，她也很積極，很快把課程都學完了，也就『跳級』讀書了」。