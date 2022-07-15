古代科技不發達，既沒有電風扇，更不可能有冷氣，夏天天氣熱時該如何消暑？古人除了會用扇子搧風外，還會在建築物上設計避暑效果，可以發現古代建築物的屋簷上，屋角簷部通常都是向上翹的，不只是為了美觀，還有遮擋陽光的作用。

古人遇到高溫時，通常會用植物葉子做成扇子，熱了就拿起來搧風，而富貴人家還會請僕人搧風，以人力充當電力，另外古人還會製冰，冬天時將冰塊存放入冰窖，等到夏天再拿出來使用，或放在室內有助於降溫，但打造冰窖費用昂貴，起初只有達官貴人才能擁有，直到明清年間才開始普及，百姓到夏天也能用冰塊消暑。

而《國家人文歷史》在微博介紹，除了靠扇子與冰窖消暑外，建築物也會被設計成有避暑作用，以屋面挑出外牆的部分「挑簷」為例，挑簷有美觀及方便屋面排水的作用，不過在許多古建築中會發現，多數屋簷簷角通常被設計成向上翹，另外也可以注意到故宮的挑簷，多數都為柱子高的三分之一，並且略為上翹。

上翹型的挑簷主要有避暑的作用，北京地區在夏至時，正午太陽高度約為76°，冬至則約27°，春秋分約為50°，因此當屋頂挑簷設計成特定尺寸，例如比柱高三分之一時，夏日正午時正好可以遮住陽光，讓陽光無法照射到建築牆面，使屋裡保持陰涼。