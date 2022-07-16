大陸浙江一名31歲人妻花花，婚前體重65公斤，沒想到結婚12年，幸福過了頭，老公拼命餵食、什麼事情都不讓她做，體重一路狂飆到178公斤，甚至因為過度肥胖導致罹患多種疾病，經歷了無數次減肥都宣告失敗，最後決定進行手術減重。

綜合陸媒報導，花花小時候因為家境貧困，物質較匱乏，沒吃過什麼好吃的東西，婚前的體重都還算在正常範圍，「自從認識我老公以後，他對我特別好，什麼活都不讓我幹，因為小時候沒有得到的物質上的要求，他什麼都給我吃、什麼都給我買。」導致花花婚後體重一路飆升，從原本的65公斤胖到178公斤。

雖然備受老公寵愛，但體重飆升的花花因為過度肥胖，生活幾乎不能自理，就連上廁所也需要老公協助，雖然過程中已經嘗試過各種減重方式，甚至參加了減肥訓練班，但最終都因為種種原因失敗，只好求助醫師進行手術減肥。

對此，廣州中醫藥大學金沙洲醫院減重及糖尿病外科主任吳良平指出，花花經檢查發現有糖尿病、高血壓，脂肪肝、膽囊結石、血脂異常、心率失常等情況，在體重增加的過程中還有過2次流產，「一般而言，患者到了這個階段，若想依靠節食運動等常規的減重方式，已經是沒有作用了」，必須先進行手術減重，之後再透過飲食和運動來控制體重。