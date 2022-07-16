無論野外還是動物園裡的動物，民眾都不應隨便餵食，除了可能造成健康問題，還會養成動物乞食習慣。大陸一名女遊客日前至河北省秦皇島野生動物園，自駕導覽時看到一隻鹿，竟違規下車餵食，豈料食物反被鹿踢飛，女遊客被嚇得連忙躲開，此事曝光後，動物園工作人員也非常不滿，直呼女遊客沒素質。

綜合陸媒報導，一名女遊客近日至秦皇島野生動物園遊玩，在進行自駕導覽時，發現半路上有一隻鹿，女遊客完全不理會園區「禁止下車與餵食」的告示，違規下車並拿出食物，豈料鹿並不賞臉，無情地將食物踢飛，甚至差點踢到她，女遊客嚇得趕緊躲開，畫面非常尷尬。

而現場畫面曝光後，園方人員也非常不滿，表示此事與女生本身素質有關，園區內設有禁止私自帶食物投餵的標誌，而且也不可以隨意下車，只有抵達停車場後，遊客才可以下車參觀，而園區佔地很大，工作人員不可能隨時注意所有遊客，遊客必須自我約束。

許多網友都支持挺動物園，紛紛表示「女遊客明顯就是想拍照，結果反被鹿踢」、「鹿：動物園說了不讓投餵，我不能吃，不能犯錯誤，妳走開！」、「還好不是下來餵老虎」、「她哪是去參觀的，根本就是想拍照，現在有的人為了拍美照，真是什麼都不顧了」、「別以為鹿跟童話故事一樣溫馴，牠們兇起來也是很恐怖的」。