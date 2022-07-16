巴基斯坦日前發生一起驚悚兇殺案，一名在學校擔任警衛的男子疑似和妻子發生衝突，竟然憤而用枕頭將其悶死，接著又在6個子女面前，將妻子的屍體丟進學校廚房內的大鍋煮熟，消息一出震驚社會。

綜合外媒報導，這起駭人案件發生在巴基斯坦信德省首府卡拉奇（Karachi），當地警方14日接獲一名15歲少女報案，趕抵案發學校後，在廚房的大鍋內發現死者納吉斯（Nargis）的屍體，和3名留在現場、明顯被嚇壞的孩子。

報導指出，在學校擔任警衛的阿希克（Ashiq）和妻子以及6名小孩都住在校方提供的宿舍內，不過事發當天夫妻兩人疑似發生口角，阿希克一氣之下竟然用枕頭將妻子活活悶死，並當著孩子的面，將屍體丟進廚房的大鍋內水煮，還將妻子的一條大腿切下。見到如此駭人的景象，所有孩子全嚇壞了，而行兇後的阿希克隨即帶著其中3名小孩展開逃亡，直到他們的15歲女兒報案，事件才曝光。

當地官員表示，該所案發學校已經關閉8、9個月，被遺留在現場的3名孩子飽受驚嚇和心理創傷，目前暫時由警方安置。至於阿希克殺妻的原因尚且不明，但據悉他曾強迫妻子和其他人發生不正當性關係，疑似在被妻子拒絕後憤而痛下殺手，而警方獲報後已經立案展開調查，並著手追查阿希克的下落。