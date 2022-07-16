漁獲肥美又數量多，別以為是好事，看在漁民眼裡，恐是環境變化的結果，魚種還可能因此消失。日本漁民這2年發現，鰹魚變得又肥又多，和以往捕獲到的不同，理應來說應該要開心，但日本漁民卻開心不起來，認為可能是受環境變化影響，擔心未來可能會沒有鰹魚可以吃，直接影響到他們的生計，不少漁民考慮轉行。

綜合日媒報導，部分太平洋鰹魚來自熱帶水域，每年春天都會隨溫暖的洋流向北游動，使高知的弧形海灣成為鰹魚捕撈產地，不過當地漁民在這2年發現，過去捕到的鰹魚都很瘦且沒脂肪，但近幾年鰹魚越來越肥，一名70歲漁民中條武夫受訪表示，「牠們一定是受水溫影響，鰹魚若有一天不來海灣了，我們真的不知道該怎麼辦」。

不只高知市漁民注意到此事，當地擁有百年歷史日式料理店的主廚伊藤紀明提到，「在這個季節時，我從未看過如此肥美的鰹魚，這令人很擔心，因為海洋與氣候的變化，已經消滅了幾類魚種，例如一種名為「チャンバラ貝」（紅嬌鳳凰螺）的貝類，它曾是高知的特產」。

根據當地漁業實驗室數據顯示，截至2015年，該海灣在這40年間，冬季的海面溫度平均上升攝氏2度，農業科學家兼高知大學副校長受田浩之表示，短期來說，溫暖海水讓浮游生物大肆繁殖，海水中有充足獵物，鰹魚因此變胖，但以長遠角度來看，水溫持續變暖，可能會阻止富含礦物質的水上升到海面位置，導致浮游生物及小型魚類減少，獵物數量變少會導致鰹魚量跟著減少。