炎炎夏日，大陸多地高溫飆破40度，浙江近日就發生一起讓人啼笑皆非的車禍事故，原來是一名機車騎士被撞後一度倒地，儘管撞斷了6根肋骨，但因為柏油路面太燙，也要強忍劇痛躲到樹蔭處再躺下，畫面曝光讓不少網友忍不住調侃，「在酷暑面前，肋骨斷裂也沒那麼痛了」。

綜合陸媒報導，浙江金華本月10日發生一起車禍事故，一名男騎士上班途中不幸與另一台摩托車發生碰撞，男騎士瞬間被撞倒在地，但是因為天氣實在太熱了，柏油路面被豔陽曬得發燙，男子只能摀著胸口，迅速起身，強忍劇痛往一旁的樹蔭走去，接著再緩緩的躺回地面上等待救援。

男子就醫後被檢查出6根肋骨斷裂，目前仍在醫院接受進一步治療。而男子即使在肋骨都撞斷的情況下，也寧願咬牙躲到樹蔭底下，拒絕躺在發燙馬路的行徑，瞬間引發大陸網友熱議。

不少人紛紛留言調侃，「6根肋骨要不了命，繼續躺在那裡就不一定了」、「畢竟不能讓自己二次傷害，這顯然是聰明人」、「其實我原本不想笑的，真的對不起了」，甚至連當地警方也留言表示，當天實測地面溫度發現竟然高達攝氏58.7度。