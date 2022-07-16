古代女性地位低，甚至經常被冠上亡國罪名。夏朝最後一名君主「夏桀」，在位時整天與妻子「妺喜」待在一起，生活淫亂又不理朝政，最終被商湯滅國，而妺喜也被後世認為紅顏禍水，是導致夏朝亡國的原因，但歷史專家認為，妺喜並非夏朝滅亡的真正主因，由於夏桀非常喜歡征討小國，而且暴虐無道，才會讓國家走向滅亡。

北京師範大學第二附屬中學紀連海老師提到，夏桀是夏朝最後一任君主，據傳他身體強壯，能赤手空拳搏虎豹，但他卻不會治國，而且生活淫亂暴虐，脾氣也非常暴躁，百姓對他都非常不滿，當時他想要擴展領土，欲攻打東部一個小國「有施國」，由於他們的國力很小，根本沒有贏的勝算，因此決定使出美人計。

有施國進行選拔後，選出美女「妺（音同末）喜」獻給夏桀求和，夏桀也因此停戰，在《列女傳》形容妺喜「末喜者，夏桀之妃也。美於色，薄於德，亂坥無道，女子行丈夫心，佩劍帶冠。」指她不僅長得漂亮，而且又好動愛玩，深得夏桀喜愛，夏桀對妺喜寵愛有加，為了滿足愛人的需求，甚至重修宮殿，造成百姓苦不堪言。

後世不少人認為，妺喜的出現導致夏朝滅亡，以修建皇宮為例，史書稱夏桀還建出能旋轉的皇宮，稱為「琁室」，也因為他大興土木、勞民傷財，成為亡國的原因之一，但紀連海老師認為，夏朝宮殿出土後，發現它根本不大，僅幾百平方公尺，且夏朝當時國力與財力很強大，因建皇宮而造成亡國，基本上不太可能。

還有一說是妺喜向間諜洩漏情報，導致夏朝滅亡，當時夏桀想滅小國「岷山國」，對方得知後，同樣使出美人計，獻出兩名美女「琬」和「琰」，夏桀因此喜新厭舊，妺喜也不再受寵，《國語．晉語一》記載「昔夏桀伐有施，有施人以妺喜女焉，妺喜有寵，於是乎與伊尹比而亡夏。」指妺喜便與商湯派的間諜伊尹在一起，但紀連海老師則認為，妺喜當時已不受寵愛，更不可能從夏桀身上獲取情報。

滅亡原因還是與暴虐執政有關，夏朝是古代中國歷史上第一個世襲奴隸制王朝，在夏桀父親的爺爺執政的「孔甲時期」，其實就已出現奴隸反抗狀況，孔甲不僅淫亂又昏庸，還經常派兵出征附近不願服從的小國，但長年戰爭也造成夏朝元氣大傷，傳到夏桀手裡後狀況更嚴重，還出現大規模奴隸反抗，當時夏桀又想攻打其他小國，被商湯抓住機會進攻，夏朝才因此滅亡，但後世卻將亡國罪名放在妺喜身上，對她來說非常不公平。