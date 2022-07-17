體型壯碩的河馬普遍給人笨重、慵懶的印象，不過一旦兇起來就連其他猛獸也瑟瑟發抖。非洲國家波札那（Botswana）有一隻河馬發現獅子入侵自己的水域後，竟然氣得高速衝撞驅趕，嚇得獅群們當場落荒而逃。

野生動物非營利保護組織「大平原保護區」（Great Plains Conservation）近日分享了一段影片，畫面中可見，波札那一處河流裡，有3隻雄獅正在悠哉的渡河，沒想到鏡頭一轉，一隻河馬發現自己的水域遭到入侵後，竟然瞬間爆氣，高速游向獅群，還邊游邊噴水。

雄獅們看見河馬來勢洶洶，一隻已經折返逃離，剩下來不及跑的兩隻被河馬趕上，並對著其中一隻衝撞，嚇得獅子放聲嘶吼，試圖威嚇河馬，但河馬也不是省油的燈，在後頭緊追不捨，還張開大嘴作勢開咬，雙方一路你追我跑的持續到岸上，最終獅子因為掌握陸生動物的優勢，才得以拔腿逃出河馬的魔掌。

成功驅趕敵人後，河馬才又恢復成原本溫和緩慢的模樣，不疾不徐的返回水中，至於很早就落荒而逃的另外兩隻獅子則站在遠處的岸上發呆，似乎還未從剛剛一觸即發的大戰中回神。對此，大平原保護區表示，這場追逐戰並沒有動物受傷。

事實上，河馬是地球上第二大的動物，身長超過3公尺，體重約3公噸，雖然外型渾圓可愛，但攻擊性極強，是非洲最危險動物之一，咬合力可達800多公斤，足以讓一艘小船攔腰折斷，且水中游速每小時可達8公里，戰鬥力不容小覷，難怪就連貴為萬獸之王的獅子也不敢輕易與之抗衡。