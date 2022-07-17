許多國家對於外來種的入侵相當頭痛，該怎麼有效率的移除也是一門學問，近日在美國新罕布夏州（New Hampshire）就有座酒廠，因為遭到外來種螃蟹大軍的入侵，加上數量之多，一時也處理不完，竟突發奇想將牠們通通拿來釀成威士忌！

綜合外媒報導，新罕布夏州近期有嚴重的外來種入侵問題，那就是以破壞海洋生態系統而惡名昭彰的「歐洲濱蟹」（The European green crab）大舉湧入當地，到處都是螃蟹橫行，對居民造成嚴重的困擾。一座名為「Tamworth Distilling」的酒廠為了遏止外來種螃蟹的問題，特別研發了全新的釀酒技術，將螃蟹作為釀酒原料，打造出一款名為「螃蟹捕手」（Crab Trapper）的威士忌。

根據酒廠釋出的影片顯示，廠方人員將肆虐成災的歐洲濱蟹捕捉起來，接著將製酒過程公開，引來不少網友朝聖。產品開發人員羅賓森（Will Robinson）指出，這款全新研發的威士忌使用了1磅左右的歐洲濱蟹來釀造，採用波本酒作為基底，再將新鮮的螃蟹整隻浸泡，最後加入玉米及香料等原料進行調和後，就大功告成了。

羅賓森表示，這款酒味道相當濃郁，甚至還帶有楓木和香草木的淡雅風味，「一般人聽到用螃蟹釀成的威士忌，我敢打賭有四分之三的人會拒喝，但若能讓他們品嚐過一口，一定會改變心意」。

事實上，歐洲濱蟹又被稱為「歐洲綠蟹」或「歐洲海岸螃蟹」，侵略性相當強，除了吃海中植物之外，還會吃生蠔、蛤蜊等貝類動物，甚至連同類也不放過，曾被加拿大漁業海洋部（Fisheries and Oceans Canada）稱為「全世界最討厭的10大物種」之一。

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