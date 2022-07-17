古代帝王為了穩定政權，會頒布多項嚴刑峻法，像是五馬分屍、千刀萬剮等刑罰，達到殺一儆百的效果。明朝朱元璋就發明了一項名為「梳洗之刑」的刑罰，名字乍聽之下很溫柔，卻讓女犯人們瑟瑟發抖，無不聞風喪膽，只盼望趕快了解性命。

根據《搜狐網》報導，梳洗之刑並沒有字面上以為的溫柔，雖然刑具只有一把梳子和一壺水，過程卻極為殘忍，幾乎沒有任何女犯人能熬過去。尤其是這把梳子並非一般的梳子，而是專門用精鐵打造的鐵梳子，真正恐怖之處在於行刑時所帶來的痛楚。

首先，劊子手會將女犯人的衣服褪去，並將其綑綁在鐵床上，接著將滾燙的沸水從頭到腳淋在女犯人身上，來來回回澆好幾遍，基本上這時候人體上的肉幾乎被燙爛了。

其次，劊子手會使用鐵梳子，狠狠的將女犯人梳洗一番，過程中，被燙傷的皮膚就會被鐵梳子一遍又一遍的梳下來，直到皮肉梳盡，露出白骨。通常受刑者等不到用刑完畢，就會在痛苦掙扎中氣絕身亡，死狀十分悽慘。

只要經歷過梳洗之刑的人必死無疑，即便是強壯的大男人也熬不過此種折磨，更遑論是女犯人，受刑時只求能早點了結。不過這項酷刑，之後也因為太慘無人道而被廢除。