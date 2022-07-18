一般人面對另一半不忠時，因為不希望家醜外揚，所以多數會選擇低調處理，不過大陸一名人妻抓包丈夫在車上偷吃後，因為氣急攻心，不僅當街怒斥對方，面對挑釁甚至不惜脫掉衣服、爬上車頂指著丈夫痛罵「我哪裡不如她！」火爆場面引爆網友熱議。

綜合陸媒報導，大陸一名人妻近日當街抓包丈夫與小三在車上偷情，氣得當場咆哮怒罵，激烈的爭吵引來不少民眾圍觀，還有熱心民眾幫腔說要小三下車面對。不料這時丈夫卻理直氣壯的護著小三，並公然向妻子開嗆，「我就是喜歡她怎麽了！妳也不拿面鏡子照照妳現在的模樣，看看妳現在是什麽樣子」、「實話實說，我對現在的妳真是一點感覺都沒有，連碰都不想碰妳」。

面對丈夫的嫌棄，人妻當場愣住，但她很快就回過神，不過卻在眾目睽睽之下做出讓眾人詫異的舉動，只見她爬上車頂後憤怒的脫掉衣服，對著丈夫大聲喝斥道「我不如她？你別開玩笑了！你讓大家看看我到底哪裡不如她！看看到底是我不行，還是你審美不行！」

對於正宮的辱罵，小三充耳不聞，根本沒打算加入戰局；至於和妻子對峙的人夫則數度想將對方拉下車頂，但女方態度強硬，始終不為所動，直到警方獲報後趕來，才將人妻從車頂上勸了下來，並連同車內的小三，一起帶回警局，才結束這場長達20幾分鐘的鬧劇。