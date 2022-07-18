吃個飯也能發現恐龍足跡。大陸一名男子日前到餐廳用餐，看見院子的地面有好幾個坑洞，他一時好奇、仔細觀察，發現這些坑洞很可能是恐龍足跡，於是立刻聯絡地質學專家，經過鑑定後證實，確定是來自白堊紀早期的雷龍足跡化石。

根據《封面新聞》報導，四川樂山的歐先生本月10日到餐廳用餐時，看見院子裡有幾個坑洞看起來很奇特，他因為工作關係很常接觸到石板建材，對古生物的書籍、新聞也很關注，在他仔細觀察後發現，地上的坑洞很有可能是恐龍足跡，於是當晚聯絡了中國地質大學副教授邢立達，他帶著研究團隊在16日來到餐廳考察，確定是白堊紀早期的雷龍足跡，10多個足跡組成了2道行跡。

邢立達表示，該處位於著名景點「樂山大佛」只有5公里，而且這是首次在樂山城區發現恐龍足跡化石，也是目前世界上唯一一個在餐廳發現的恐龍足跡；邢立達透露，這些足跡是2隻體長約8公尺的蜥腳類恐龍所留下的，可以追溯回1億年前左右，恐龍們在古樂山乾旱環境的河流邊活動，並留下足跡。

新聞曝光後，許多網友都感到不可置信，但其實之前中國礦業大學地質系主任陳尚斌出差時，也曾在廁所洗手台的大理石中發現化石殘骸，對此江蘇省地質學會秘書長詹庚申表示，雖然化石生成的年代離大家很遠，但在現實生活中的距離卻比想像還要近。