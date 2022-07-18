東非烏干達一隻高齡75歲、身長5公尺的尼羅巨鱷（Nile crocodile），14年來至少生吞83人，讓當地居民生活在恐懼之中，因此被以恐怖組織首腦賓拉登的名字（Osama BinLaden），將其命名為「奧薩瑪」，直到當局動用了50名人力才終於抓獲這隻食人巨鱷，終結村民數十年來的「鱷夢」。

根據《鏡報》報導，烏干達路甘嘉（Luganga）一個小村莊緊鄰維多利亞湖，數十年來村民們行經湖邊時，總是抱持高度警戒，因為當地有一隻神出鬼沒的巨鱷會趁著人們稍微放鬆警戒時，突然竄出攻擊，並且飽餐一頓；甚至連小船上的漁夫也難逃牠的手掌心。

村民保羅（Paul Kyewalyanga）表示，之前和哥哥彼得駕船捕魚，沒想到奧薩瑪竟然故意撞翻漁船，並張開血盆大口咬住哥哥的腳，想將其拖進水裡，「1人1鱷搏鬥了大約5分鐘後，我就聽到撕裂聲，接著彼得就大叫著說奧薩瑪咬斷他的腿了。」保羅餘悸猶存說道，哥哥很快就消失在水面中，自己幾天後才發現他的頭顱和手臂。

專家指出，鱷魚的平均年齡為50至70年，不過奧薩瑪雖然高齡75歲，但獵殺力十足，且似乎已經產生變異，與一般的尼羅河鱷魚不同。報導指出，奧薩瑪14年來至少獵食了83人，許多居民因為擔心遭到不測，紛紛遷離村莊，使得小村人口一度驟減10％，最後當局出動50名軍警消等專業人員，以牛肝為餌，設下陷阱，終於在歷經7天7夜之後抓獲了奧薩瑪。

奧薩瑪落網後雖然逃過一死，但牠的後代卻是下場悽慘。被送到鱷魚養殖場的奧薩瑪淪為「種鱷」，繁衍下的無數後代，被殘忍的提供給時尚產業製作手提包等奢侈品。