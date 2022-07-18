美國紐澤西州（New Jersey）一名27歲的跨性別女囚，因為尚未進行變性手術，4月時被發現在監獄中與另外2名女囚合意性交，導致2人懷孕，最後遭獄方強制轉移到男性監獄。近日該名囚犯卻跳出來指控，自己移監後遭到霸凌毆打，還被獄警強制脫衣，讓她一度想要輕生。

綜合外媒報導，黛米（Demi Minor）是一名尚未接受變性手術的跨性別女性，因為過失殺人被判處30年有期徒刑，而被關進亨特登郡（Hunterdon County）的女子監獄，不過今年4月獄方卻發現監獄內有2名女囚懷孕，且孩子的爸爸竟是黛米，據稱三方都是合意性交，但獄方仍決定將黛米轉移至其他監獄。

近日黛米透過聲援她的部落格「Justice 4 Demi」發表控訴，指稱自己事後被轉移到伯靈頓郡（Burlington County）一個全是男性的監獄，移監過程中不僅被暴力毆打，還被男獄警強制脫衣搜身，就連獄友也不斷霸凌她，導致她一度想不開，被獄方註記為輕生列管對象。

對此，紐澤西州懲教署坦言，黛米確實於6月被轉移到一間全部關押男性的監獄，但拒絕回應黛米指控的事件，只表示一切均在調查中。

在此之前，紐澤西州於2021年通過一項政策，允許囚犯按照自身性別認同安置在監獄中，官方表示，目前這項政策仍持續運作，但相關部門已經著手審查內容，以進行微幅修改。

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