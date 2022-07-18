巴基斯坦近日發生一起死亡車禍，一輛結婚禮車行經山區公路時，因為在急轉彎時不小心打滑，導致整輛車衝出道路墜谷，造成包含新郎在內的5人受傷，以及4人不幸死亡，19歲新娘也在這場車禍中被奪走生命。

Bride, 3 others die as wedding-party car plunges into ravine - https://t.co/c4wpCdRgBQ — Pakistan News International (@PNIDigital) July 17, 2022

根據外媒報導，這起事件發生在自由喀什米爾（Azad Jammu and Kashmir），當時一輛禮車行經公路，要從尼勒姆山谷（Neelam Valley）開往穆扎法拉巴德（Muzaffarabad），未料急轉彎的時候車輛突然失去控制，直接衝出道路，並墜落到懸崖下方的尼勒姆河（Neelum River）；救援團隊到場後，急忙將5名傷者送醫，包含22歲的新郎奧維斯（Owais）、3名幼童與1名嬰兒。

隨後警方也展開打撈行動，起初只找到禮車的殘骸，以及19歲新娘拉提芙（Safeena Lateef）與男性駕駛的遺體，經過一陣子才又找到另外2名女子的遺體。

事實上，6月20日在澳洲也發生類似事件。一對剛新婚10天的夫妻，從雪梨到昆士蘭州度蜜月，丈夫羅比（Robbie Morgan）在駕駛高爾夫球車的時候不慎翻覆，雖然他毫髮無傷，但他的妻子瑪莉娜（Marina Morgan）當場死亡，一名醫師、下班後的牙醫和消防員，輪流替瑪莉娜做CPR想拯救她的生命，但都無濟於事。