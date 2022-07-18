狗狗真的是人類最忠誠的夥伴。大陸近日瘋傳一段影片，一隻白色小狗見奶奶打掃十分辛苦，竟主動推小凳子給奶奶坐，充滿靈性又溫暖貼心的舉動，讓網友們都驚嘆不已，紛紛直呼「比人還要更孝順」。

大陸網友「乾子」近日查看家裡監視器時，碰巧發現愛犬的貼心行為，從畫面中可以看到，一名奶奶正彎著腰在院子掃地，不一會兒就放下手中的掃具，準備坐下休息，原本在旁邊乖乖坐著的白色小狗見狀，立刻站起來，一邊搖尾巴一邊把粉色小凳子推到奶奶身後，讓她可以順勢坐下，過程中還重心不穩，趴倒在地上。

等奶奶緩緩坐好以後，小狗興奮地將前腿搭在她的身上，似乎想要討抱；而監視器畫面左邊，還有另外一隻白色大狗，牠先是跟自己的尾巴玩耍，又倒在地上打滾搔癢，最後則傻傻盯著小狗對奶奶「盡孝」，從頭到尾都待在原地無動於衷，2者形成鮮明的對比。

影片曝光後，很快就引發網友關注，大家都忍不住笑說：「小狗太可愛了！牠好心疼奶奶，開心到尾巴都要搖斷啦」、「狗狗真的溫暖又有靈性」、「與左上角只顧自己嬉鬧的狗狗形成了強烈對比」、「心都要融化了，狗狗就是上帝派來的天使！」、「有的不肖子孫，真的不如一隻小奶狗」、「這影片不要讓我媽看到，要不然又要罵我」。