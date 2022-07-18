明朝開國皇帝朱元璋，歷史對其評價褒貶不一，雖然稱帝後的他分封不少功臣，但因為個性猜忌多疑，最終將那些當初跟他一起打天下的功臣幾乎給殺個精光。不料朱元璋某次出行，竟被一位老乞丐攔住鑾駕，還劈頭對著他一陣大罵，但朱元璋聽到一個名字後，非但沒有生氣，還哭著將老婦人接進宮中款待。

根據《搜狐網》報導，有一次朱元璋出行經過一座橋時，被一名老乞丐攔下，並且當著眾人的面痛罵他忘恩負義，讓朱元璋相當錯愕，便命人將老婦帶上前詢問，這才知道原來婦人是開國名將韓成的母親，早在朱元璋參加郭子興的農民起義時，韓成就一路跟隨朱元璋左右，即便當時朱元璋還沒有發跡，但韓成依舊對他盡心盡力、不離不棄。

公元1363年，朱元璋和陳友諒因為爭地盤大動干戈，雙方在鄱陽湖決一死戰，只不過朱元璋在戰事一開始就位居下風，在這千鈞一髮之際，與朱元璋外型相似的韓成挺身而出，自願喬裝成朱元璋的樣子替他投降，讓朱元璋趁機突圍。朱元璋知道韓成這一去肯定凶多吉少，便問他有何遺言交代，韓成大義凜然的說，「臣一生為國，豈復念家。」說完便走向敵軍替朱元璋赴死了。

逃出重圍的朱元璋也不是省油的燈，隨即組織兵力使用火攻，很快就將陳友諒射殺。不過朱元璋稱帝後，封賞了身邊所有功臣，卻獨獨忘記了對他有救命之恩的韓成。韓成的母親孤苦無依，只能靠乞討維生，一想到兒子慘死和朱元璋的忘恩負義就心痛不已，所以便在橋頭攔下鑾駕痛罵，以洩心頭之憤。

當朱元璋得知婦人身分後，想到當初韓成的犧牲，立即下轎哭著向韓母賠罪，並追封韓成為高陽侯，韓母為誥命夫人，除了將其接進宮中款待，還修建了一座高陽侯府，讓韓母頤養天年。至於當年韓母痛罵朱元璋時，所處的那座橋，就被稱為了「罵駕橋」。