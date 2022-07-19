印度奧里薩邦一名55歲男子因為懷疑妻子出軌，一氣之下竟然將對方斬首，事後更把斷頭裝進米袋，遊街12公里，驚悚畫面嚇壞不少目擊民眾。當地警方獲報後立即將其逮捕，全案正在調查中。

綜合外媒報導，家住登卡納爾區（Dhenkanal）的男子馬吉（Nakaphodi Majhi）因為懷疑45歲的妻子蘇查拉（Suchala Majhi）外遇，本月15日將太太斬首後，竟然明目張膽的一手握著一把鋒利大刀，一手提著斷頭在路上閒晃，甚至不顧眾人的眼光，直接將斷頭扔在地上，接著淡定的將頭顱裝進米袋之中，一路拖行12公里。

甘迪亞警方接獲民眾報案後，立即派出大批警力趕抵現場，最終成功在貝爾蒂吉里村（Beltigiri）將馬吉逮捕。

警方進一步訊問後得知，馬吉和妻子結婚多年，一共育有2名兒子，其中1人已經成年，並且搬離家中，馬吉因為懷疑妻子給他戴綠帽，才會犯下這起血腥慘案，不過目前警方仍試圖釐清馬吉確切的犯案動機。