天氣若太熱，有些人就容易脾氣暴躁，動物也是如此。英國南約克郡一對夫妻養了2隻巨型美國惡霸犬，豈料其中一隻突然抓狂，一口咬破女主人的喉嚨，導致她當場死亡，男主人發現後趕緊阻攔，同樣也被咬到重傷，死者母親悲痛不已，表示惡霸犬體型雖像獅子，但牠們平時沒有危險性，可能是天氣太熱導致寵物犬抓狂。

綜合外媒報導，居住在南約克郡的43歲女子羅賓森（Joanne Robinson），與丈夫傑米（Jamie Stead）養了2隻巨型美國惡霸犬（American Bully），分別取名為羅科（Rocco）和蘿拉（Lola），年約2歲左右，豈料近日女主人晚上回到家後，羅科竟突然抓狂，咬住她的喉嚨。

傑米發現後試圖將羅科拉走，但由於愛犬實在太大隻，傑米根本不是牠的對手，不僅沒救到妻子，臉部、手和胃部也被嚴重咬傷，目前仍在醫院治療，日後可能需接受植皮手術，羅賓森則是當場死亡，其母親媽媽多蒂（Dotty）得知後傷心不已。

多蒂表示，女兒養的狗並非被禁止飼養的犬種，但卻發生慘案，羅科的體型很大，比獅子還要大，就像一匹小馬，雖然牠們外表看似凶猛，但平時並沒有攻擊性，可能是天氣太熱，導致狗受不了而抓狂，目前羅科和蘿拉都被警察帶走，「我只希望女兒被咬死時，很快就斷氣，不要感覺到痛，現在最痛苦的則是傑米，他一次失去伴侶與愛犬」。