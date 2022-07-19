外國一名男子日前在健身房打算向一名正妹搭訕，未料當他坐下準備一邊伸展身體一邊開口說話時，突然重心不穩，整個身體往後摔得四腳朝天，原本以為自己的糗態導致搭訕失敗，結果正妹竟主動上前幫忙，2人順利講到話，還交換了彼此的聯絡方式。

根據《每日星報》報導，25歲男子以賽亞（Tristan Isaiah）在健身房看見心儀的女生正在牆邊做伸展運動，於是打算上前搭訕，從影片中可以看到，他若無其事地坐到女生前方的紅色立方體上，準備一邊伸展一邊搭話，未料當他把雙腿抬起來的時候，突然重心不穩，整個身體往後翻滾，呈現四腳朝天的姿勢。

以賽亞似乎不想面對自己的糗態，始終維持著同樣的姿勢沒有動，而女生這時也才終於抬起頭，看見以賽亞摔倒的模樣，隨即走上前關心他。

事後以賽亞將出糗的過程分享到TikTok上，引發網友熱議，影片觀看次數已經突破1000萬，不少人紛紛笑說：「我笑噴了，這一切都太荒謬了」、「這一招比任何搭訕方式都還好」、「在我看來這招妙啊！她過來幫忙，接著對話開始」、「至少她注意到你了，這是好的發展」。

不過也有人認為這一切都是安排好的橋段，不是真實發生的事情，對此以賽亞更新另一段影片澄清，「那女孩是真實存在的」，並表示雖然搭訕的開頭不如自己想像中順利，但最後他還是成功和對方說到話，2人還交換了彼此的聯絡方式。