現代不少夫妻都會簽「婚前協議」，以保障婚後的相關權益，最近印度一對新婚夫妻的婚前協議，引發網友關注。這份協議一共列出8個條件，其中第一條竟是「一個月只能吃一次披薩」，讓眾人都十分好奇，原來是因為女方太愛吃披薩，每次約會都會帶著男方一起吃，朋友們才會開玩笑幫忙列出條件。

根據《BBC》報導，來自阿薩姆邦（Assam）的25歲新郎敏督（Mintu Rai）和24歲新娘香緹（Shanti Prasad），上個月21日在親友的見證下完成婚禮，而2人隔天便在Instagram上傳了一段關於「婚前協議」的影片，短短16秒的畫面瞬間爆紅，吸引超過4500萬觀看次數。

其中最受到網友關注的，就是協議上的第一條「每個月只能吃一次披薩」，因為香緹十分熱愛披薩，被朋友們稱為「披薩魔人」，她和敏督交往後第一次約會，吃的食物也是披薩，敏督笑說，2人交往5年的時間內，香緹的聊天的話題總是離不開披薩，而且每一次約會都一定會吃披薩。

儘管交往期間彼此都沒有因為食物吵過架，但敏督偶爾還是會發牢騷，「再喜歡吃披薩也不能天天吃」，而這件事也成為朋友之間的玩笑。夫妻倆的共同好友拉格夫（Raghav Thakur）是這次婚前協議的策劃人，他表示香緹雖然很愛披薩，但心目中的第一名還是敏督，「看到他們的愛情開花結果，朋友們想做點特別的事情，讓夫妻倆在結婚時能留下難忘的回憶」，並笑說既然香緹這麼愛披薩，就乾脆把它擺在第一條。

網友們看到影片都忍不住大笑，直呼這是看過最有趣的婚前協議，而敏督和香緹對於爆紅則感到十分驚訝且開心，敏督受訪時透露，他們並不打算履行契約上的內容，只是單純當作一個玩笑，而且夫妻倆結婚還不到一個月，就已經吃過2次披薩了。