大陸婚鬧頻傳，招來不少惡評，即便官方想要改變這項陋習，但似乎成效不彰。先前山西省就曾發生一起離譜婚鬧，導致新郎被伴郎們活活打死，喜事變喪事，4名涉案人全被依過失致死起訴。

綜合陸媒報導，這起事件發生在山西省清徐縣，新郎的家鄉習俗是「婚鬧必須挨打」，而且打越狠福氣越多，婚後也會更加幸福美滿。於是新郎在敬酒期間就被4名伴郎左一拳、右一拳的毆打，現場賓客見狀也沒有阻止，反而火上加油，要伴郎狠狠的打。

處於挨打狀態的新郎，一整天下來被打得滿臉脹紅，雙腿一度站不直，新娘晚間進房後發現先生臉色發紫，雖然當時還有意識，但隔天行動明顯遲緩，還不斷痛苦的哀號，頻頻說自己頭疼、手臂疼，原以為是皮肉痛而已，沒想到男子第3天直接昏迷，被緊急送往醫院搶救。醫師檢查發現，男子身上多處軟組織受傷，甚至出現氣管破裂、皮下氣腫以及蜘蛛網膜下腔出血等症狀，經搶救後仍宣告不治。

事後涉案的4名伴郎被拘提，但法庭上其中1名伴郎卻辯稱，「婚鬧是我們這邊的習俗，幾乎每個人結婚都會經歷，人家都沒事，怎麼就他一個人出事了？」甚至還把過錯推給醫護人員。最終4人被依過失致死罪分別判處3年有期徒刑、緩刑3至5年不等。

事實上這起事件發生於2013年2月，不過近期因為趙麗穎主演的《幸福到萬家》熱播，裡面有一場婚鬧的環節，以至於再度被網友起底，並將完整過程發佈在網路上。