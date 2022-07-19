美國紐約一名25歲男子弗洛伊德（Kendall Floyd）本月初被警方攔檢，竟然冒死從將近10公尺高的捷運高架軌道，縱身跳到對街大樓的屋頂，只因為擔心再次被關進「美國最恐怖監獄」。不過他最終難逃警方追捕，並被關回他最害怕的里克斯島監獄，「現在我在這裡，情況比以往都還要更慘。」

綜合外媒報導，弗洛伊德有濫用藥物的前科，去年7月至11月曾在里克斯島（Rikers Island）上的監獄服刑，短短4個月讓他生不如死。不料本月初止痛藥成癮的他剛嗑了幾顆止痛藥，就因為開車沒繫安全帶被警方攔檢，嚇得他拚命逃跑，甚至不惜冒著墜樓的風險，從捷運高架軌道，縱身跳到對街大樓的屋頂。

弗洛伊德表示，「我最大的恐懼，就是回到里克斯島監獄。」過去曾在這服刑的他，在短短6周內就目睹了4名囚犯死亡，指控監獄幾乎沒有工作人員，若是不幸遭到監獄老鳥的刁難，根本求救無門，所以寧願冒著墜樓的風險，也不願再被關回去，「遺憾的是，現在我被送回來了，情況比以往都還要更慘！」

事實上，里克斯島監獄之所以讓所有囚犯瑟瑟發抖，並不是因為戒備森嚴，也並非物資缺乏，相反的，囚犯們很容易透過私下交易取得毒品或各式凶器，最令美國囚犯恐懼的是，里克斯島監獄的超高死亡率。光是今年，日子才過了一半，非正常死亡的人數就已經高達11人，至於其他被列為正常死亡的人數則沒公布。前年新冠疫情嚴重肆虐期間，甚至有囚犯透過家屬對外求救，指控獄方刻意放任新冠病毒傳播，為囚犯執行「社會達爾文進化」。