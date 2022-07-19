講到抓老鼠，大部分的人都會想到貓咪，但你知道嗎？在貓咪尚未被馴化以前，古人其實是用狗來幫忙抓老鼠的，雖然俗話說「狗拿耗子，多管閒事」，但對於古時候的狗來說，抓老鼠才是他們的本質工作。

(影片來源/YouTube/CCTV紀錄)

根據《CCTV紀錄》報導，在甲骨文中，「犬」字看起來就像是一隻張著嘴、弓起背的小狗，但還有一個長得和它十分相像的字「豕」，也就是「豬」的意思，但其實2者很好區分，「豕」字的尾巴直直下垂，而「犬」字的尾巴則如同開心的小狗一樣，呈現上鉤、內彎的模樣，由此可知，古人很早就察覺狗的尾巴象徵著牠們的情緒。

在3、4千年前的人類社會，狗就已經是人類的好朋友了，牠們可以說是馴化最早的動物，因為狗的嗅覺靈敏、聽力驚人，爆發力和靈活度都遠超過人類，因此被當作狩獵的工具；到了秦漢時期，狗的工作隨著人類的農耕發展，又有了新的任務「抓老鼠」，在當時這就是他們的本質工作。

之後工作犬的使用越來越廣泛，商代設置了名為「多犬」的犬官，秦漢時期則有專門管理犬隻的官員，很多歷史上有名的人物都曾擔任過這個職位，像是西漢的蘇武就曾掌管鞍馬鷹犬等射獵之具。直到今天犬類仍是人類不可或缺的好幫手，牠們的性格活潑溫馴，成了許多現代人的陪伴，甚至也有警犬、導盲犬等，擁有專門任務的工作犬。