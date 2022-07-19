古代封建社會，權力最高的人非皇帝莫屬，不過清朝歷史上卻出現了2位權力凌駕於皇帝之上的官員，不僅在當時權傾朝野，就連皇帝也相當害怕，這職位叫「攝政王」， 在清朝長達200多年的統治之中，僅多爾袞與末代皇帝溥儀的生父載灃2人曾任此官職。

根據《搜狐網》報導，在軍機處設立之前，清朝還是沿用著明朝的舊制度，雖然一定程度上確保了統治的平穩過渡，不過一旦遇到皇帝能力欠佳時，就很容易出事。皇太極猝死時，留下了年幼的順治皇帝，當時大權在握的多爾袞，身為皇太極之弟、順治帝的叔父，為了避免八旗在自己篡位之後內亂，選擇擁立年僅6歲的順治，自己則做了攝政王。

因為順治年紀小，所以國家大小政務都是由多爾袞執掌，而順治則成了他的傀儡，直到多爾袞死後，順治才敢發表自己的意見。

除了多爾袞之外，清朝末年還有一位攝政王，他就是末代皇帝溥儀的生父載灃。慈禧太后病危之後，召見了當時的軍機大臣載灃、張之洞和世續等人，最終擬定溥儀為下一任皇帝，在光緒和慈禧相繼病逝後，載灃就成了攝政王，所有政務全取決於載灃，不過這時清朝已走到了盡頭，直到武昌起義，真正被推翻的不是溥儀，而是載灃。