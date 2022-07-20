印度北方邦近日傳出猴子攻擊致死的事件，一對夫妻帶著4個月大的男嬰在住家3樓陽台休息，卻突然遭到一群猴子包圍攻擊，丈夫在逃跑時不小心把兒子摔了出去，隨即被猴子抓走，並當著夫妻倆的面，把男嬰從3樓往下丟，導致男嬰當場斃命。

根據《太陽報》報導，這起事件發生在北方邦鄧卡村（Dunka），25歲的烏帕迪耶（Nirdesh Upadhyay）當時和妻子、兒子一起待在自家3樓陽台休息，未料遭到一群猴子包圍攻擊，就算他們怎麼驅趕都沒有用，2人只好逃跑躲避，然而烏帕迪耶一時手滑，不小心將男嬰摔了出去。

雖然烏帕迪耶想儘快抱回兒子，卻仍晚了一步，妻子則嚇得站在原地，只能眼睜睜看著猴子抓走男嬰，並帶到陽台邊扔下樓，整個過程快到他們都來不及反應；事後他們急忙到1樓查看兒子的狀況，但男嬰早已不幸身亡，夫妻倆也到警局報案，目前交由一組野生動物小組調查中。

前陣子在東非國家坦尚尼亞也發生類似事件，一名母親正在住家院子照顧一個月大的嬰兒，結果一群猴子闖入村莊，從她的手裡把嬰兒搶走，母親十分擔心且害怕，立刻報警並請村民協助，找回孩子的時候，他的頭部與頸部都受傷了，且不幸的是，大家把他送往醫院治療時，嬰兒仍不治身亡。