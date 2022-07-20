獅子大戰鱷魚，究竟誰輸誰贏？國外一名15歲少年日前與家人至南非恩塔貝尼遊獵保護區，導覽過程中發現一隻雄獅，試圖狩獵正在曬太陽的鱷魚，而且牠的同伴也加入獵捕行列，但鱷魚並非省油的燈，牠的皮非常厚，獅子根本咬不動，鱷魚面對敵人不斷張嘴威嚇，把獅子嚇得不敢亂動，最終順利逃脫。

根據《Latest Sightings》報導，15歲道斯（Connor Dawes）日前與家人至南非恩塔貝尼遊獵保護區（Entabeni Game Reserve）旅遊，看到一隻雄獅沿著水池邊前進，身邊還跟著數隻同伴，雄獅突然發現一旁有隻正在曬太陽的鱷魚，竟展開攻擊。

所幸鱷魚的皮非常厚，獅子根本咬不動，隨後身旁3隻獅子也加入戰局，但鱷魚不斷張口威嚇，獅子們也不敢輕舉妄動，道斯提到，「我很震驚，沒想到獅子會想激戰鱷魚，起初我並不擔心鱷魚會受傷，直到牠的後腿被咬住，而且其他獅子也加入幫忙，這對牠非常不利」。

所幸鱷魚很快進入水池，獅子也沒有窮追不捨，隨後就趴在地上休息，道斯提到，「獅子靜靜的待在原地，好像什麼事都沒發生，我以前從未見過這種事情，我的導遊看了同樣很吃驚，因為他也沒看過獅子攻擊鱷魚」，隔天他們再次造訪水池附近，看到鱷魚平安無事的在池中游泳，才放心離開。

據《Live Science》介紹，鱷魚的皮非常厚，而且咬合力驚人，所以獅子基本上不會隨便招惹牠們，鱷魚會用下顎咬住獵物，並將其吞下肚，但牠們並不會咀嚼，為了幫助消化，鱷魚會吞下一些小石頭，而且牠們新陳代謝慢，所以數個月沒進食也不會死亡，除了擁有強壯的下顎外，鱷魚的聽覺也很敏銳，甚至能聽得到寶寶在蛋裡呼喚牠們的聲音。