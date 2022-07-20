養了好幾年的女兒竟不是自己親生的？外國一名男子驗DNA後，發現女兒不是自己親生的，一氣之下和妻子提出離婚，未料對方也去鑑定後，驚覺女兒和夫妻倆都沒有血緣關係，結果讓他們相當震驚。

根據《太陽報》報導，一名人妻在《Reddit》上發文，表示丈夫去做了親子鑑定，發現5歲的女兒竟不是自己親生的，氣到要和她離婚，但這名人妻相當委屈，說2人從大學時期就在一起，她非常愛丈夫，也從未和除了丈夫以外的人發生過關係，「所以女兒的爸爸不可能是其他人」，她為了這件事整天以淚洗面，卻不知該如何說服丈夫相信「鑑定結果有問題」。

之後為了把整件事搞清楚，這名人妻決定也去做親子鑑定，她將自己、丈夫和女兒的檢體一起送出去，結果卻驚覺她其實也不是女兒的親生媽媽，夫妻2人跟女兒完全沒有血緣關係；他們對此感到困惑不已，事後也報警處理，並準備向幫忙接生的醫師提告。

至於她和丈夫則已經和好，但生活並沒有回到正軌，她每天都提心吊膽，害怕有人來搶走女兒，只好經常跑去女兒房間和她睡覺，同時這名人妻也很想知道，自己的親生女兒究竟在哪裡、過得好不好，「願上天保佑她一切都好」。

出乎意料的事態發展讓網友都相當驚訝，紛紛留言：「我還以為丈夫想擺脫她，所以偽造了檢定結果」、「這個發展完全超出我的想像」、「最近有類似的試管嬰兒事件，一名母親被植入其他女性的胚胎，所以這也可以說是她『親生』的小孩」。